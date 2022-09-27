"أحب بلدي وكذلك فريقي".. أراوخو يفسر أسباب الخضوع لجراحة قبل كأس العالم

مدافع برشلونة يدرك جيدًا صعوبة الفترة المقبلة

اضطر الدولي الأوروجوياني رونالد أراوخو لذكر حيثيات قراره بالخضوع لعملية جراحية للتعافي من الإصابة التي ألمت به في مباراة إيران الودية مع السيليستي.

تلك الإصابة تعني أن أراوخو لن يستطيع اللحاق بكأس العالم قطر 2022 بنسبة كبيرة.

نجم برشلونة فسر سبب اتخاذه هذا القرار في بيان رسمي نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أراوخو يفسر خضوعه لعملية جراحية

وعاد أراوخو للتفسير بشكل أوضح قائلًا في بيانه الرسمي: "أود أن أوضح الأسباب التي دفعتني لاتخاذ قراري من أجل تجنب التكهنات، أحب بلدي وكذلك فريقي، وبعد استشارة العديد من المتخصصين قررنا اتخاذ قرار عمل أكثر العمليات الجراحية تأثيرًا في الحالة".

وأضاف: "لست هنا في معرض الاختيار بين خيارين، ولكن الأمر متعلق بصحتي وعودتي جاهزًا بنسبة 100% في أقرب وقت ممكن".

دعم سواريز

وأردف: "شخصيًا، تلك أوقات صعبة بالنسبة لي وأود أن أستغل تلك الفرصة لشكر كل الأشخاص الذين يدعمونني ويصل الأمر لي، بالعزيمة والعمل الدؤوب، سأبذل قصارى جهدي من أجل العودة بأسرع شكل ممكن".

وتلقى أراوخو الدعم من الجماهير عقب إصدار البيان مباشرة، ليس هذا فقط بل من زملائه في منتخب أوروجواي وعلى رأسهم المخضرم لويس سواريز لاعب برشلونة الأسبق.