"أجيب كلوزه يسكتك" .. تغريدة محمد الدعيع الجدلية تفتح عليه النار!

تصريحات مثيرة جديدة من حارس مرمى الهلال الأسطوري

SHAHID

لا يتردد محمد الدعيع حارس مرمى الهلال الأسطوري أبدًا في إطلاق التصريحات النارية والجدلية، حتى لو كان الثمن فتح النار عليه من المشجعين المنافسين! وهذا ما حدث يوم أمس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال تعرض لحملة سخرية واسعة خلال الأيام الأخيرة بعد خروجه أمام العين من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد شارك العديد من الأطراف في تلك السخرية من الزعيم، منهم المنافسين المحليين سواء على الصعيد الإعلامي أو الجماهيري أو حتى الرسمي، ومنهم النادي الإماراتي ولاعبيه، ومنهم حتى بعض المحايدين الذين ملوا من سلسلة انتصارات الفريق التي وصلت إلى 34 انتصار متتالٍ.

الدعيع رد على كل هؤلاء وربما قصد طرف محدد منهم، بالقول عبر منصة إكس "ادعس واضرب يا زعيم، وافهم يا فهيم".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

التغريدة فتحت النار على المحلل الحالي لبرنامج "دورينا غير" حيث اتهمه البعض بإثارة التعصب والجدل رغم أنه لا يليق به كوجه يظهر على التلفاز، فيما قال له آخر "أجيب كلوزه يسكتك" في إشارة لتلقيه 3 أهداف من الهداف الألماني في مبااة خسارة السعودية 8-0 أمام ألمانيا في كأس العالم 2002.

البعض رد كذلك بصورة سفيان رحيمي نجم العين الذي ساهم بقوة في إخراج الهلال وسجل هاتريك في لقاء الذهاب، فيما أبدى الهلاليون إعجابهم بالتغريدة ودعموا الدعيع بقوة.

SHAHID