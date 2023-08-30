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"أجواء مذهلة" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن إبداع النصر في ديربي الشباب

زهيرة عادل
Cristiano Ronaldo - Nassr 2023Getty
كريستيانو رونالدوالنصرالشبابدوري روشن السعودي

الدون سجل هدفين وصنع ثالثًا في ليلة اكتساح الشباب في ديربي الرياض

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

ليلة خاصة عاشها البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، في استاد الأول بارك، حيث ديربي الشباب، كان بطلها صاروخ ماديرا عن جدارة واستحقاق.

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العالمي حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام الليث الأبيض برباعية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

الدون سجل خلالها هدفين من ضربتين جزائيتين، وصنع الهدف الثالث لزميله ساديو ماني، وبينما كانت أمامه فرصة لإضافة الهدف الثالث "هاتريك"، ترك ضربة الجزاء الثالثة لزميله عبد الرحمن غريب، لكنه أهدرها.

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وعقب المباراة، كتب الدون، عبر حسابه الرسمي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "يا لها من أجواء مذهلة في ملعبنا!، سعيد للغاية بالاحتفال مع جماهيرنا بهذا الفوز!، أداء رائع من فريقنا".

يذكر أن النصر رفع رصيده للنقطة السادسة قابعًا في المركز السادس في جدول الترتيب ومبتعدًا عن الصدارة بفارق ست نقاط، فيما يحل الليوث في المركز الـ17 وقبل الأخير بنقطتين فقط.

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