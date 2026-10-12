دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد يوم 13 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة والساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

أتلتيكو في سلسلة نتائج جيدة قبل استضافة مانشستر يونايتد في العاصمة

يدخل أتلتيكو مدريد مواجهة مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك في حالة فنية يصعب أن تكون أفضل من ذلك.

فريق دييجو سيميوني يتألق

انتزع أتلتيكو فوزًا متأخرًا على ديبورتيفو ألافيس في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني بفضل كريستيان روميرو، ليرفع سلسلة انتصاراته المحلية إلى أربع مباريات. ويأمل في نقل هذا المستوى إلى المنافسات الأوروبية بعد خسارته أمام ليفربول في أنفيلد بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. وسجل أتلتيكو، الذي تألق هجوميًا مؤخرًا بقيادة سيميوني، 12 هدفًا في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات.

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لا يمكن قول الشيء نفسه عن مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك

حقق يونايتد أسوأ بداية له في موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 40 عامًا، إذ فاز بمباراة واحدة فقط من أول ست مباريات له في المسابقة، وكان آخرها التعادل 1-1 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير المتعثر، الذي لعب بعشرة لاعبين. وافتتح يونايتد مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كاسح 4-0 على صباح المتواضع، لكن هذه المباراة ستكون اختبارًا أصعب بكثير لفريق يتعرض لضغوط لتحقيق النتائج.

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أبرز الإحصاءات وأخبار الإصابات

شهدت كل مباراة من آخر ثماني مباريات لأتلتيكو تسجيل أكثر من 2.5 هدف إجمالًا.

فاز أتلتيكو بتسع من آخر 11 مباراة له في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

سجل أليخاندرو جريمالدو في ثلاث من آخر أربع مباريات لأتلتيكو.

يواجه مهاجم يونايتد بنيامين سيسكو فترة غياب طويلة أخرى بعد تجدد إصابته في قصبة الساق.

أخبار الفريقين والقائمتان

لم يؤكد دييجو سيميوني التشكيل الأساسي المتوقع لأتلتيكو مدريد قبل هذه المباراة، ولم تُقدَّم أي معلومات عن إصابات أو إيقافات في صفوف صاحب الأرض. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

تتزايد مخاوف مايكل كاريك بشأن الإصابات في صفوف يونايتد، ولم يُؤكَّد التشكيل المتوقع للفريق حتى الآن. وشارك كارلوس باليبا، الذي غاب منذ وصوله في الصيف بسبب مشكلة في الكاحل، مؤخرًا في مباراة تدريبية خلف أبواب مغلقة، وقد يقترب من المشاركة. وستُحدَّث أخبار الفريق كاملة قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

يدخل أتلتيكو مدريد هذه المباراة بعدما فاز بثلاث من آخر خمس مباريات له، وإن لم تخلُ نتائجه من العثرات. وانتهت مباراته الأخيرة بفوز 2-1 على ريال مدريد في الدوري الإسباني، كما سجل أربعة أهداف في شباك أوساسونا دون أن يستقبل أي هدف. لكن فريق سيميوني خسر 2-1 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وتلقى هزيمة 3-0 أمام أتلتيك بيلباو، لتبدو نتائجه متباينة بين المسابقات.

لا تدعو نتائج مانشستر يونايتد الأخيرة إلى التفاؤل. فقد حقق فريق كاريك فوزًا واحدًا فقط في خمس مباريات، جاء بنتيجة 4-0 على صباح إف كيه في دوري أبطال أوروبا، بينما تعادل مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام وإيفرتون، وخسر أمام برايتون في كأس كاراباو ومانشستر سيتي في الدوري. وسجل يونايتد ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل سبعة، وهو سجل دفاعي سيقلق الجهاز الفني قبل مواجهة أحد أكثر الفرق الأوروبية تنظيمًا دفاعيًا خارج أرضه.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بفوز مانشستر يونايتد 2-1 في مباراة ودية استعدادًا للموسم في أغسطس 2026. لكن سجل المباريات الرسمية بينهما يصب في مصلحة أتلتيكو. ففي آخر مواجهتين لهما بدوري أبطال أوروبا عام 2022، تأهل أتلتيكو بصعوبة بعد تعادله 1-1 على ملعب ميتروبوليتانو، ثم فوزه 1-0 في أولد ترافورد. وخلال آخر أربع مواجهات مسجلة، لم يفرض أي من الفريقين تفوقًا واضحًا، إذ ظلت الفوارق ضئيلة في جميعها.

الترتيب

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا الحالي، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الخامس والعشرين. ويمنح هذا الفارق في الترتيب يونايتد أفضلية مهمة في المسابقة في هذه المرحلة، وإن كان أتلتيكو يتطلع إلى تقليصه بالفوز على أرضه.