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دوري أبطال أوروبا
team-logoأتلتيكو مدريد
طيران الرياض ميتروبوليتانو
team-logoبايرن ميونخ
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أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

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أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد
بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا
اليخاندرو جريمالدو
دييجو سيميوني
جيوليانو سيميوني
هاري كين

معاينة شاملة لمباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا. نستعرض الخطط التكتيكية وأخبار الفريقين ومستواهما والمزيد.

معاينة مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
طيران الرياض ميتروبوليتانو

يستضيف أتلتيكو مدريد بايرن ميونخ على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر. وتنطلق المباراة الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

أتلتيكو يتألق في إسبانيا، لكن نتائجه الأوروبية متباينة

حافظ فريق دييجو سيميوني على نظافة شباكه في انتصاراته الأربعة الأخيرة بجميع المسابقات. ولا يزال يتأخر بفارق نقطتين فقط عن برشلونة في الدوري الإسباني، بفضل هدفي أليخاندرو جريمالدو وجوليانو سيميوني في الفوز 2-0 على ليفانتي. ورفع أتلتيكو بذلك رصيده إلى سبعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، ولم يستقبل سوى هدف واحد في مبارياته المحلية الثلاث الأخيرة. لكن، d لا تزال مسيرته في دوري أبطال أوروبا بحاجة إلى انطلاقة، بعد خسارته 2-1 أمام ليفربول، وفوزه 2-0 على مانشستر يونايتد المتعثر، وتعادله 1-1 مع شتوتجارت.

VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

بايرن لم يعد يحافظ على نظافة شباكه

يسافر بايرن إلى العاصمة الإسبانية بعد تعادله 2-2 مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني. وبلغت قيمة الأهداف المتوقعة للفريق البافاري 4.18، وسدد 23 كرة، لكنه أهدر الكثير من فرصه. وفي أوروبا، تعادل في مباراتيه الأخيرتين، 3-3 خارج أرضه أمام فايكينج و2-2 على أرضه أمام آرسنال. وشهد التعادل مع دورتموند إهدار هاري كين، المتوج حديثاً بالكرة الذهبية، ركلة جزاء، في مشهد نادر. ومع ذلك، سجل اللاعب الإنجليزي أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • تعرض سيرج جنابري وإسماعيل صيباري ومايكل أوليسيه، لاعبو بايرن، للإصابة خلال التعادل مع دورتموند. ولا يزال الحارس الأساسي مانويل نوير غائباً، فيما تعرض بديله xxx للإصابة أيضاً أمام دورتموند.
  • سجل بايرن في 24 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا.
  • شهدت كل مباراة من مباريات بايرن التسع الأخيرة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا تسجيل الفريقين.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ

4-4-2
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
التشكيل
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4-2-3-1
يان أوبلاكيان أوبلاكاليخاندرو جريمالدواليخاندرو جريمالدودافيد هانكودافيد هانكومارك بوبيلمارك بوبيلماركوس يورينتيماركوس يورينتيمورتين هيولماندمورتين هيولماندبابلو باريوسبابلو باريوسأليخاندرو بايناأليخاندرو بايناجيوليانو سيميونيجيوليانو سيميونيخوليان ألفاريزخوليان ألفاريزجوناثان ديفيدجوناثان ديفيدزفن أولريخزفن أولريخجوسيب ستانيشيتشجوسيب ستانيشيتشمين جاي كيممين جاي كيمكونراد لايمركونراد لايمردايوت أوباميكانودايوت أوباميكانوتوم بيشوفتوم بيشوفإسماعيل صيباريإسماعيل صيبارياليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشألفونسو ديفيزألفونسو ديفيزسيرج نابريسيرج نابريهاري كينهاري كين
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4-4-2
أتلتيكو مدريد

التشكيلة الأساسية

بايرن ميونخ

المدرب

  • دييجو سيميوني
  • فنسنت كومباني

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