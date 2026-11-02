معاينة مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

يستضيف أتلتيكو مدريد بايرن ميونخ على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر. وتنطلق المباراة الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

أتلتيكو يتألق في إسبانيا، لكن نتائجه الأوروبية متباينة

حافظ فريق دييجو سيميوني على نظافة شباكه في انتصاراته الأربعة الأخيرة بجميع المسابقات. ولا يزال يتأخر بفارق نقطتين فقط عن برشلونة في الدوري الإسباني، بفضل هدفي أليخاندرو جريمالدو وجوليانو سيميوني في الفوز 2-0 على ليفانتي. ورفع أتلتيكو بذلك رصيده إلى سبعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، ولم يستقبل سوى هدف واحد في مبارياته المحلية الثلاث الأخيرة. لكن، d لا تزال مسيرته في دوري أبطال أوروبا بحاجة إلى انطلاقة، بعد خسارته 2-1 أمام ليفربول، وفوزه 2-0 على مانشستر يونايتد المتعثر، وتعادله 1-1 مع شتوتجارت.

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بايرن لم يعد يحافظ على نظافة شباكه

يسافر بايرن إلى العاصمة الإسبانية بعد تعادله 2-2 مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني. وبلغت قيمة الأهداف المتوقعة للفريق البافاري 4.18، وسدد 23 كرة، لكنه أهدر الكثير من فرصه. وفي أوروبا، تعادل في مباراتيه الأخيرتين، 3-3 خارج أرضه أمام فايكينج و2-2 على أرضه أمام آرسنال. وشهد التعادل مع دورتموند إهدار هاري كين، المتوج حديثاً بالكرة الذهبية، ركلة جزاء، في مشهد نادر. ومع ذلك، سجل اللاعب الإنجليزي أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

تعرض سيرج جنابري وإسماعيل صيباري ومايكل أوليسيه، لاعبو بايرن، للإصابة خلال التعادل مع دورتموند. ولا يزال الحارس الأساسي مانويل نوير غائباً، فيما تعرض بديله xxx للإصابة أيضاً أمام دورتموند.

سجل بايرن في 24 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا.

شهدت كل مباراة من مباريات بايرن التسع الأخيرة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا تسجيل الفريقين.

أخبار الفريقين والقائمتان