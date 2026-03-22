أتالانتا - هيلاس فيرونا 1-0: ملخص المباراة

أتالانتا - هيلاس فيرونا 1-0

الهدافون: زاباكوستا 37’ الشوط الأول.

أتالانتا (4-4-2): كارنيسيكي 6,5؛ سكالفيني 6,5، جيمسيتي 6,5، كولاسيناك 6,5 (هين 6 في الدقيقة 31 من الشوط الثاني)؛ زاباكوستا 7,5، دي رون 7 (ساماردزيتش 43’ الشوط الثاني)، إيدرسون 7 (باساليتش 6 18’ الشوط الثاني)، بيرناسكوني 6؛ دي كيتيلاري 6 (موساه 6 31’ الشوط الثاني)، زاليفسكي 6,5 (راسبادوري 6 19’ الشوط الثاني)؛ كرستوفيتش 7. المدرب: بالادينو 6.5.

هيلاس فيرونا (3-5-2): مونتيبو 6؛ نيلسون 5.5، إدموندسون 5.5، فالنتيني 5؛ بلغالي 6.5، أكبا أكبرو 6 (بيرنيدي لم يلعب 40’ من الشوط الثاني)، غاليارديني 5.5 (المصراتي 6 في الدقيقة 21 من الشوط الثاني)، هاروي 6 (سوسلوف 6 في الدقيقة 21 من الشوط الثاني)، فريسي 5 (أوييغوك 6 في الدقيقة 1 من الشوط الثاني)؛ بوي 5 (سار 6 في الدقيقة 33 من الشوط الثاني)، أوربان 6. المدرب: ساماركو 5.5.

الحكم: أيرولدي (مولفيتا) 6.

الإنذارات: إدموندسون، فالنتيني، غاليارديني، هين.

الوقت المحتسب بدل الضائع: 1 دقيقة و4 دقائق.








