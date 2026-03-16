أبودي: "باستوني في المنتخب الوطني؟ لقد اعترف بخطئه، فالاستدعاء للمنتخب يعتمد أيضًا على السلوك"

على هامش حفل افتتاح ملعب للأطفال في كولونيو مونزيسي، تحدث وزير الرياضة والشباب أندريا أبودي عن احتمال إعادة النظر في استدعاء أليساندرو باستوني، المدافع المركزي لفريق إنتر، للمنتخب الإيطالي بقيادة المدرب جينارو جاتوزو.

وقد حرص الوزير أبودي على التأكيد – بعد ما حدث في ديربي إيطاليا ضد يوفنتوس والضجة الإعلامية التي اندلعت عقب البطاقتين الصفراوين اللتين حصل عليهما بيير كالولو وما تلاهما من تمثيل وتهليل من قبل باستوني نفسه – على أن لاعب إنتر قد اعترف بخطأه ويستحق ارتداء قميص المنتخب الوطني لما أظهره من سلوك جيد بعد الحادثة.

فيما يلي جميع تصريحاته، كما تم جمعها ونقلها ونشرها من قبل SportMediaset: "أعتقد أن الاستدعاء للمنتخب لا يقتصر على الصفات الفنية فحسب، بل يشمل أيضًا الصفات السلوكية. وقد أظهر باستوني الوعي الكافي للاعتراف بخطئه".

صافرات الجماهير - "باختصار، وبغض النظر عن أنني لست منسق الحفل، وبالتالي لكل شخص الحرية في فعل ما يراه مناسباً، أعتقد أن الاحترام هو العامل الأسمى،ويتجلى هذا الاحترام في سلوك اللاعبين وفي سلوك أولئك الذين غالباً ما يقتدون بهم، مع اعتبار الجمهور جزءاً من المشهد الرياضي؛ لأنني أعتقد أنه عند الوصول إلى مستويات معينة، يكون هناك وعي بأننا نلعب من أجل الجمهور، وليس من أجل أنفسنا، وإذا كنا في مستوى احترافي عالٍ جدًا، فإننا نمتلك، بالإضافة إلى الحقوق التي يتم تكريسها دائمًا في العقود ويتم احترامها دائمًا، هناك أيضًا واجبات، لذا فهي واجبات متبادلة بين الطرفين".

جائزة روزا كامونا - "أحترم القرار، لكن كان هناك بعض التشتيت".