آسيا في مهب الريح .. الأهلي ينتكس أمام الرياض!

الأهلي يسقط أمام الرياض بهدفين...

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سقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الرياض، بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الراقي إلى النقطة 52 في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الرابع، بينما وصل الرياض إلى النقطة 28 في المركز الرابع عشر.

جاء التهديد الأول في اللقاء بالدقيقة 27، من نصيب الأهلي بعد عرضية من الجانب الأيسر، ارتقى لها فراس البريكان، برأسية قوية ولكن الكرة ترتطم في العارضة وتمر بسلام على مرمى الرياض.

وفي الدقيقة 39 التحم ميريح ديميرال، مع اينولج موسونا، وسقط الأخير وبعد مراجعة الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء للرياض.

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وفي الدقيقة 42 تقدم بيراما توريه، لتنفيذ ركلة الجزاء، ولعبها على يسار المرمى ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وقبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بدقيقتين، أرسل عرضية من الجانب الأيمن قابلها فرانك كيسيه بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وحاول لاعبو الفريقين خطف هدف التقدم، وبالفعل نجح الرائد في الوصول للهدف، في الدقيقة 84 عن طريق عبد الهادي حراجين، الذي استلم تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء، وسددها بشكل أرضي في مرمى ميندي.

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