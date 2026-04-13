يعتقد آرنو فيرمولين أن على ألكمار (AZ) ألّا يرفع سقف مطالبه كثيرًا في مفاوضات انتقال كيس سميت. فبحسبه، قد يعرّض ذلك النادي لخطر رحيل لاعب الوسط المطلوب مقابل مبلغ زهيد.

يُعد سميت أحد أكبر المواهب في العالم في مركزه، ولذلك يحظى باهتمام كبير في سوق الانتقالات. ويُقال إن ريال مدريد من بين الأندية التي تبدي اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع لاعب الوسط.

يأمل AZ في تحصيل مبلغ قياسي كبير إذا غادر سميت النادي بالفعل، علمًا أن عقده في ألكمار يمتد لعامين آخرين بنهاية الموسم. ويوجه فيرمولين تحذيرًا مسبقًا.

وقال في ستوديو فوتبال: "سواء كان المبلغ ستين أو خمسين أو أربعين مليونًا: إذا قام AZ قريبًا عبر خورخي مينديش (وكيل الأعمال العالمي الشهير الذي استعان به AZ، المحرر) بطرح رقم في السوق، ورأى كيس سميت أو وكيله أن ذلك مرتفع، فيمكنهم الالتفاف عليه تمامًا".

"يخاطر AZ، إذا طلبوا الكثير من المال، بأن كيس سميت يمكن أن يرحل مقابل مئتي ألف فقط وفق التشريعات الحالية." ثم يشرح رئيس القسم الرياضي في NOS هذا الادعاء مباشرة بعد ذلك.

"قبل عامين صدر لدينا حكم ديارا الشهير في أوروبا. وقد أصدرت المحكمة الأوروبية حكمًا بشأنه. الحكم ينحاز إلى العامل. فإذا فكر كيس سميت: أنا لاعب وقّعت عقدًا جديدًا مع AZ قبل عامين، وما زال لدي عامان، وسيطلبون قريبًا عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين مليونًا مقابلي... عندها يمكنه دون أي مشكلة التوجه إلى لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB)."

“وعليها الالتزام بالقانون الأوروبي. وإذا لم يتمكن من الرحيل — وهذا يُسمّى حرفيًا ترتيبًا متناسبًا أو قابلًا للتوقع — فيمكنه بالفعل مقابل بضعة أطنان من الآلاف، خمسمئة ألف، ستمئة ألف، فسخ عقده"، بحسب ما يرى فيرمولين.

"عليه حينها أن يدفع تعويضًا لـAZ، وبعد ذلك يمكنه الانتقال بحرية إلى مانشستر يونايتد، أو مانشستر سيتي، أو ريال مدريد أو برشلونة." ميرين زيمان، المدير العام لـAZ، الذي انضم أيضًا إلى البرنامج الحواري، لا يقلق بشأن ذلك. "لا، هذا لا يشغلنا إطلاقًا."