تعرّض أرسنال بعد ظهر السبت لهزيمة مكلفة في صراع اللقب الإنجليزي. وعلى أرضه خسر فريق المدرب ميكيل أرتيتا بشكل مفاجئ أمام صاحب المركز الثالث عشر، إيه إف سي بورنموث: 1-2. الفارق بين متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال وصاحب المركز الثاني مانشستر سيتي بات الآن تسع نقاط، لكن النادي الأخير لديه مباراتان مؤجلتان. أولاهما يوم الأحد خارج أرضه أمام تشيلسي.

غاب عن الفريقين لاعب هولندي: يورين تيمبر من جانب أرسنال، وجاستن كلويفرت من جانب بورنموث. كلاهما مصاب. واضطر أرسنال أيضاً للعب من دون المصابين بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد. في المقابل، شارك مايلز لويس-سكيلّي أساسياً لأول مرة منذ نهاية ديسمبر في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

في شوط أول متواضع، أسفرت أول فرصة حقيقية بعد أكثر من ربع ساعة مباشرة عن هدف الافتتاح. عرضية من أدريان تروفيرت الذي كان دون رقابة غيّر ويليام ساليبا اتجاهها، ليتمكن إيلي جونيور كروبي من إيداع الكرة بسهولة عند القائم البعيد: 0-1.

عانى أرسنال. وحصل على فرصة عبر كاي هافرتس الذي ارتقى لركنية من ديكلان رايس وحوّل الكرة برأسه فوق العارضة بقليل. لكن بخلاف ذلك لم يكن الفريق المضيف قادراً لفترة طويلة على صناعة خطورة حقيقية.

بعد أكثر من نصف ساعة جاءت أخيراً فرصة مثالية للتعادل. عقب ركنية لأرسنال ارتكب رايان كريستي لمسة يد، فاحتُسبت ركلة جزاء. ونفّذ فيكتور غيوكيريش الركلة بنجاح تام: 1-1.

لكن حتى هدف التعادل لم يمنح أرسنال الزخم، في حين بدا بورنموث مهدداً عبر إيفانيلسون وأليكس سكوت. وبعد الاستراحة مباشرة قرر أرتيتا التدخل بقوة بإشراك ثلاثة لاعبين جدد: إيبيريتشي إيزي، لياندرو تروسار وماكس داومان.

في المرحلة التي تلت ذلك، أصبح أرسنال أخيرًا أكثر تهديدًا. سدد ديكلان رايس كرةً مرت فوق العارضة بقليل عبر دجوردجي بيتروفيتش، كما أُلغي هدف لجيُوكيريس بداعي التسلل. وشمّ بورنموث أن هناك ما يمكن اقتناصه، وعن طريق سكوت – الذي وصلت الكرة إلى قدميه ببعض الحظ – أصبحت النتيجة قبل ربع ساعة من النهاية 1-2.

كان على أرسنال أن يبذل قصارى جهده في مطاردة هدف التعادل وربما أكثر. وبسبب الفرص الضائعة من جيُوكيريس والبديل غابرييل جيسوس لم ينجح ذلك. وإمعانًا في سوء الحظ، نال السويدي أيضًا بطاقة صفراء، ما يعني إيقافه عن المباراة المرتقبة وربما الحاسمة تمامًا أمام مانشستر سيتي الأسبوع المقبل.