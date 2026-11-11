مفاجأة .. الدوري الإنجليزي يعترف بأحقية ليفربول بركلة جزاء في هزيمته ضد آرسنال!

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اعتراف بتعرض الريدز للظلم

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أقرّت لجنة المراجعة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا بأن ليفربول حُرم بشكل خاطئ من ركلة جزاء حاسمة خلال خسارته الأخيرة أمام آرسنال.

ويبرّئ هذا القرار المدرب أندوني إيراولا، عقب الحادثة المثيرة للجدل التي قام فيها يوريين تيمبر بسحب ألكسندر إيزاك داخل منطقة الجزاء.

الدوري الإنجليزي الممتاز يعترف بالخطأ في ركلة الجزاء

اعترفت لجنة أحداث المباريات الرئيسية (KMI) التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز بأن ليفربول حُرم بشكل خاطئ من ركلة جزاء في خسارته الأخيرة أمام آرسنال بنتيجة 1-0.

سجّل كاي هافيرتس الهدف الوحيد في المباراة خلال الشوط الأول ليمنح فريق ميكيل أرتيتا النقاط الثلاث. وبعد دقائق قليلة من الهدف الافتتاحي، سحب يوريين تيمبر ألكسندر إيزاك عندما حاول المهاجم تسديد رأسية من عرضية برادلي باركولا.

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تجاهل الحكم آندي مادلي الاحتجاجات، وتجاوز حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل الحادثة. غير أن لجنة KMI خلصت الآن إلى أنه كان يجب احتساب ركلة جزاء. وجاء تقييمها المستقل بنتيجة 4:1 لصالح احتساب الحكم في الملعب ركلة جزاء.

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إيراولا على حق في مطالباته بركلة الجزاء

كما صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة بأن تقنية الفيديو المساعد كان يجب أن تتدخل وتوجّه مادلي إلى الشاشة الجانبية بالملعب، مشيرين إلى خطأ واضح.

ويؤكد القرار صحة موقف مدرب ليفربول أندوني إيراولا، الذي كان غاضباً بعد صافرة النهاية.

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وعقب الخسارة، صرّح إيراولا بأنه كان هناك "شدّ واضح" لقميص إيزاك داخل منطقة الجزاء. بل ألمح المدرب المحبط إلى أنه قد يضطر إلى توجيه لاعبيه للسقوط بسهولة من أجل الحصول على المخالفات مستقبلاً.

وأتاح القرار لآرسنال انتزاع أول انتصار له على ملعب أنفيلد منذ عام 2012. في المقابل، بقي ليفربول يتأمل في لحظة محورية أثّرت بشكل كبير في النتيجة النهائية.

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لجنة KMI توضّح معايير العتبة

وفي تقريرها الرسمي، فصّلت اللجنة التوجيهات الحالية المتعلقة بمخالفات الإمساك. وشدّدت على أهمية معاقبة الأفعال غير الكروية المستمرة التي يكون لها تأثير جوهري على مجريات اللعب. كما أشارت إلى أنه يتعين على الحكام تقييم ما إذا كان المدافع يبذل أي محاولة حقيقية للتنافس على الكرة.

وأوضحت اللجنة قائلة: "في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك توجيه قوي للحكام في الملعب ولتقنية الفيديو المساعد بالتعرف على أفعال الإمساك المستمرة التي يكون لها تأثير جوهري واضح على اللعب ومعاقبتها، إضافة إلى تركيز متزايد على أفعال الإمساك غير الكروية التي لا مكان لها في الملعب".

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"سيأخذ الحكام في الاعتبار عدداً من العوامل عند تحديد المخالفة، بما في ذلك ما إذا كان اللاعب يركّز على الخصم فقط بدلاً من الكرة، وما إذا كان يبذل أي محاولة للعب الكرة أو التنافس عليها، وما إذا كان يمسك الخصم بكلتا ذراعيه، وما إذا كان الإمساك مستمراً أو مؤثراً على الخصم أو ملابسه.

"في هذه الحالة، رأت اللجنة أن تدخّل تيمبر على إيزاك استوفى عتبة مخالفة الإمساك، وكان ينبغي أن يؤدي إلى احتساب ركلة جزاء، سواء في الملعب أو من خلال تدخّل تقنية الفيديو المساعد".

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ليفربول يستعيد توازنه أمام بالاس

بدت الخسارة ضربة كبيرة لليفربول، الذي تعرّض لاحقاً لهزيمة مفاجئة أمام فنربخشه بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا. غير أن فريق إيرولا تمكّن من العودة إلى سكة الانتصارات عبر الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي.

ويبقي هذا الفوز الحيوي النادي ضمن المجموعة المطاردة قرب قمة الترتيب. ويحتل ليفربول حالياً المركز الرابع في جدول الترتيب، متأخراً بفارق تسع نقاط عن المتصدر آرسنال.