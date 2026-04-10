تُوِّج أدو دن هاغ مساء الجمعة بطلاً لدوري «كيوكن كامبيون ديفيزي» من دون أن يلعب، بعدما لم يتجاوز إس سي كامبور نتيجة 1-1 أمام إف سي دن بوش، ما جعل فريق لاهاي يستحيل اللحاق به.

وسيخوض أدو مباراته يوم الأحد خارج أرضه أمام إف سي دوردريخت، لكنه لن يتسلم درع البطولة حينها. فقد قررت بلدية دوردريخت ذلك يوم الجمعة بالتشاور مع إف سي دوردريخت والشرطة. وقال النادي: «اتُّخذ هذا القرار بناءً على اعتبارات تتعلق بالسلامة».

غير أن أدو ينظر إلى الأمر بإيجابية، إذ سيتسلم الدرع في المباراة البيتية التالية أمام آر كيه سي فالفيك. وقال النادي: «على الرغم من أننا كنا بالطبع نود تسلّم الدرع مباشرة عند إحراز اللقب، فإن هذا التطور يتيح أيضاً فرصة جميلة لعيش هذه اللحظة الخاصة مع أكبر عدد ممكن من المشجعين في ملعبنا».

إف سي دن بوش - إس سي كامبور 1-1

كان إس سي كامبور يعرف مسبقاً أن الاحتفال باللقب لدى أدو دن هاغ لا يمكن تأجيله إلا بطريقة واحدة: الفوز. وفي وقت مبكر من المباراة كان بإمكان فريق هنك دي يونغ أن يخطو خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح، لكن مارك دييمرز أخفق من علامة الجزاء. وقد أبعد بيباين فان دي ميربيل تسديدته ببراعة من الزاوية اليسرى.

وبقيت النتيجة السلبية على لوحة التسجيل لفترة طويلة، لكن في الشوط الثاني فرض دن بوش سيطرته على المباراة. وكان ياك دي فريس المحطة الأخيرة لهجمة قوية. وهكذا باتت المهمة شاقة جداً على كامبور، لكن الفريق الفريزي لم يكن قادراً على قلب الأمور. وسجّل دييمرز هدف 1-1 عبر ركلة جزاء ثانية، لكن كامبور لم يعد يستفيد من ذلك عملياً. وهكذا تُوِّج أدو بطلاً بشكل نهائي.

إف سي آيندهوفن - رودا جي سي كيركراده 1-3

انطلق رودا جيه سي بقوة وتمكّن بعد دقيقة واحدة فقط من التقدّم. أنهى أنطوني فان دن هورك عرضيةً بشكل ممتاز. ولم تدم فرحة أبناء ليمبورخ طويلًا، إذ عادل كلينت إيسرْس النتيجة في الدقيقة السادسة. ومع ذلك، حصد رودا في النهاية النقاط الثلاث المهمة: استغل فان دن هورك ركلة جزاء في الشوط الثاني، وتكفّل جوي مولر بجعلها 1-3.

آر كيه سي فالفيك - إف سي إيمين 5-0

فكّ تيم فان دير لاي العقدة لصالح آر كيه سي فالفيك بعد مرور أكثر من ربع ساعة على اللعب، إثر عرضية قوية ومنخفضة من دينيلهو كليونيسه. وبعد دقائق قليلة، ضاعف هاري كوستر التقدّم بتسجيله للمباراة السابعة على التوالي لصالح آر كيه سي. وحسم أصحاب الأرض المباراة قبل 20 دقيقة من النهاية. إذ ارتطمت ركلة حرة من خوان فاميليا-كاستيو وغيّرت اتجاهها لتسكن الزاوية اليسرى. وفي الوقت بدل الضائع، رفع ريان فاغه وتيم فان دير لاي النتيجة بشكل كبير إلى 5-0. وبوجه عام كانت أمسية ناجحة لفريق فالفيك على أرضه.

إم في في ماستريخت - هيلموند سبورت 0-0

كانت أخطر فرصة في الشوط الأول من نصيب أونيسيم زيموانغانا، لكنه لم ينجح في التسجيل لصالح هيلموند سبورت. حاول الفريقان، لكنهما لم يقدّما مباراة ممتعة في ملعب دي خيوسلت. وتوقفت المباراة بعد الاستراحة لفترة وجيزة بسبب الألعاب النارية والصواريخ احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس رابطة المشجعين المتعصبين لإم في في. وبسبب ذلك اضطر الفريقان للعودة إلى غرف الملابس. وبعد توقف دام عشر دقائق استؤنفت المباراة، لكن الدقائق الأخيرة لم تسفر عن فائز في ماستريخت.