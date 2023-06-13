آخر المحاولات.. البرازيل تطلب وساطة إسبانية للتعاقد مع كارلو أنشيلوتي

البرازيل ما زالت تطرق باب كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخبها

يحاول الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بشتى الطرق التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لتدريب منتخب البرازيل، وكانت آخر المحاولات طلب الوساطة من رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويبحث منتخب البرازيل عن مدرب لتدريب السليساو منذ خروج المنتخب من كأس العالم في قطر نهاية 2022.

ويبرز اسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي كأول اسم في قائمة منتخب البرازيل لتدريب منتخبهم، رغم إصرار المدرب الإيطالي ورئيس ريال مدريد على إكمال كارلو لما يتبقى في عقده مع النادي الإسباني حتى نهاية الموسم المقبل.

آخر ما قاله إيدنالدو رودريجيس، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، كان طلبه الوساطة ليقبل أنشيلوتي بالمهمة: "كل اللاعبين الذين لعبوا تحت قيادته يفتقدونه ومن لم يفعلوا يبحثون عن التدرب معه".

وواصل رئيس الاتحاد البرازيلي "هو واحد من أفضل مدربي العالم وبإمكانه قيادة أفضل منتخب في العالم، البرازيل. طلبت من لويس روبياليس –رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم- صديق فلورنتينو –رئيس ريال مدريد- أن يطلب منه التخلي عن أنشيلوتي".