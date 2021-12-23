أين ميسي ومشاركة راموس لا تجلب الفرح.. الصحافة الفرنسية تهاجم نجوم باريس

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقادات حادة من الصحافة في بلاده، بسبب الأداء المتواضع للفريق في الآونة الأخيرة.

باريس سان جيرمان تعادل أمام لوريان مساء الأربعاء، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 19 من الدوري الفرنسي، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة.

هذا التعادل جعل الصحافة الفرنسية تلقي الضوء على تراجع أداء باريس سان جيرمان ونجومه، خاصة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني سيرخيو راموس الذي تعرض للطرد.

وترى الصحف الفرنسية أن أداء باريس سان جيرمان في الدوري لا يبشر بخير قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني بعد شهرين في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ما هي الانتقادات الموجهة إلى باريس سان جيرمان؟

صحيفة "لو باريزيان" ترى أن الفريق الحالي للنادي الباريسي قادر على المزيد، ووجهت انتقادات إلى الأداء جاء فيها: "اعتقاد أن باريس سان جيرمان هذا قادر على إسعادنا سذاجة كبيرة".

فيما كان السؤال الذي طرحته صحيفة "ليكيب" أكثر عمقًا، وكتبت: "هذا الفريق يملك مواهب لا تخسر في الدوري الفرنسي، لكن هل يملك الموهبة لتسلق القمم القارية؟".

ما هي الانتقادات الموجهة إلى ميسي؟

صحيفة "لو باريزيان" لم تتوقف عن انتقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: "ما لم يتغير هو أداء صاحب الكرة الذهبية سبع مرات، والذي لم يتمكن من وضع الدوري الفرنسي تحت قدميه، وسدد للمرة السادسة على العارضة هذا الموسم في الدوري".

فيما وجهت صحيفة "لوموند" انتقادات أكثر حدة للأرجنتيني جاء فيها: "ميسي كان معروفًا في الدوري الفرنسي قبل وصوله إلى باريس سان جيرمان، لكن ليس ميسي الذي يتواجد على أرض الملعب منذ سبتمبر".

وأضاف: "هدف وخمس تمريرات حاسمة في عشر مباريات لا يكفي للحصول على الكرة الذهبية سبع مرات، ميسي يبحث عن نفسه في الملعب، وباريس سان جيرمان يبحث عن ميسي".

راموس ينال نصيبًا من النقد

سيرخيو راموس حصل على بطاقتين صفراوين في غضون خمس دقائق فقط، ليتم طرده للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان.

شبكة "RMC Sport" انتقدت راموس مؤكدة: "عندما لا يكون مصابًا يتعرض للطرد".

راموس لعب ثلاث مباريات فقط مع باريس سان جيرمان، وكانت مباراة الأربعاء هي الثانية على التوالي له.

فيما كتبت صحيفة "لو باريزيان" عن أداء الإسباني: "سيرخيو راموس يحيد عن الطريق".

وأضاف: "لم تكن مشاركته الثانية على التوالي سببًا كافيًا للفرح، عدم القدرة على استخدام تاريخه لإيقاف المنافسين كلفه الطرد الأول في باريس، يجب نسيان الجزء الأول من الموسم".

راموس، أعرب عن أسفه بعد الطرد في رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "اليوم يوم جديد للتعلم، وغدًا يوم جديد للتحسن، نتطلع دائمًا إلى الأمام والمواصلة".

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