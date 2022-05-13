"أين كانت شخصيتكم في 2009؟" بيب جوارديولا يدمر نجمي مانشستر

فتح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي النار على منتقدي نظرية رغبته في السيطرة على الفريق وشخصيات لاعبيه وأبرزهم نجمي مانشستر يونايتد السابقين باتريس إيفرا وديميتار بيرباتوف.

جوارديولا يواجه سيلًا من الانتقادات عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد وبالتحديد فيما يتعلق بنقطة "شخصية الفريق".

ماذا قال جوارديولا عن انتقادات إيفرا وبيرباتوف؟

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد وست هام الأحد: "شخصية الفريق الذي خسر من ريال مدريد هي ذات الشخصية التي فاز بها بكل شيء متاح في المواسم الأخيرة، ولم يكن لاعبون سابقون مثل بيرباتوف وإيفرا وسيدورف هناك".

وأكد: "لا نملك الشخصية لأننا استقبلنا هدفين في دقيقتين بعد أن سنحت لنا فرص عديدة للتسجيل؟ وماذا بعدما سجلنا في آخر 4 مباريات 19 هدفًا، هل نحن نمتلك الشخصية هنا؟ آسف لسماع هذا ومضطر للاختلاف بشكل كامل".

وأضاف: "لقد لعبت ضد هؤلاء اللاعبين في مرات سابقة، ولم أر هذا النوع من الشخصية حين دمرنا يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا!" في إشارة إلى تتويجه مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا مرتين على حساب مانشستر يونايتد في 2009 و2011.

وأردف: "الشخصية هو الشيء الذي أضفناه خلال آخر 5 مواسم وفي كل 3 أيام نلعب مباراة، حتى لو فاز ليفربول بأربعة ألقاب أو لقب واحد، ولكني حينها لن أقول إنهم يفتقدون للشخصية!".

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