أين صلاح؟ رونالدو ونجوم يونايتد الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي

هيمن نجوم نادي مانشستر يونايتد على قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي، حيث تواجد أربعة من نجوم "أولد ترافورد" في أول خمسة مراكز.

وينفق مانشستر يونايتد أموالًا طائلة على الأجور، لكن يبدو أن سيضطر إلى تحمل موسم آخر بلا ألقاب، بعد الإقصاء من دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومستوى الفريق المضطرب في الدوري الإنجليزي.

ومع ذلك، وفي الوقت الحالي يحصد مجموعة منهم أعلى أجور في الدوري الإنجليزي، مع تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو للقائمة.

من هم أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي؟

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية التي أصدرت الترتيب الأخير لأعلى لاعبي الدوري الإنجليزي أجرًا، فإن رونالدو يحصل على 2.64 مليون يورو شهريًا.

ويأتي البلجيكي كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي في المركز الثاني، بحصوله على ما يتجاوز بقليل مليوني يورو شهريًا.

فيما يأتي الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى "الشياطين الحمر" في المركز الثالث، ويجني الدولي الإسباني 1.92 مليون يورو شهريًا.

ولإكمال أول خمسة لاعبين في القائمة، يأتي جيدون سانشو ورافاييل فاران، نجما مانشستر يونايتد.

ويحصل سانشو على 1.8 مليون يورو شهريًا، فيما يجني فاران 1.56 مليون يورو في الشهر الواحد.

ما هو موقف محمد صلاح؟

الغريب في القائمة هو عدم تواجد المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، والذي يعتبره الكثيرون اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي منذ عدة مواسم.

ويخوض صلاح حاليًا مفاوضات شاقة مع ليفربول من أجل تجديد عقده مع "الريدز" والذي ينتهي في صيف 2023.

ويرغب صلاح في أن يصبح أعلى لاعب أجرًا في الدوري الإنجليزي، أو يتقدم قليلًا في الترتيب، بالنظر إلى ما يقدمه على أرض الملعب.

لكن في المقابل، فإن إدارة ليفربول تواصل تمسكها بموقفها الرافض لهذا الأمر، لعدم رغبتها في كسر سقف الرواتب في النادي.

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