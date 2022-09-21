أين الحقيقة؟ ماشاريبوف يثير الجدل حول إصابته

أحمد رفعت|
Jaloliddin Masharipov Al Nassr Al Wahda AFC CL 16.10.2021Al Nassr Twitter
دوري روشن السعوديالنصرالإتحادجالودين ماشريبوف

تعرف على موقف ماشاريبوف من العودة من الإصابة

غاب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب نادي النصر عن مباريات فريقه، في أول 4 جولات ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

تقرير النصر يعلن عودة النصر في أكتوبر

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن طبيب نادي النصر، سيتسلم اليوم نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

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ومن المقرر أن يتم تحديد مرحلة تأهيل ماشاريبوف الجديدة، حيث لم يتم تحديد موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد المقرر لها 2 أكتوبر القادم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ووفقًا لما أشارت إليه الصحيفة، فإن ماشاريبوف قد يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو.

ماشاريبوف يكشف عن موعد عودته

وخلال تصريحات لموقع "سبورتس" الأوزبكي، أكد جلال الدين على أنه يعاني من إصابة جعلته يغيب عن الانضمام لمعسكر منتخب بلاده الحالي.

لاعب النصر قال: "أشعر أنني تعافيت قليلًا، ولكن الإصابة صعبة، وجعلتني أغيب عن أول 4 مباريات ببطولة دوري روشن للمحترفين".

جلال الدين اختتم حديثه بشأن إصابته قائلًا: "إن شاء الله سأكون جاهزًا للمشاركة في المباريات خلال شهر نوفمبر المقبل، وأتمنى أن أكون قد تعافيت تمامًا من الإصابة".

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