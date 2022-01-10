إيمري يتهم بيكيه بالنفاق .. ومدافع برشلونة يذكره بالريمونتادا!

خلق تعليق جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة على أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا في قمة الجولة 20 من الدوري الإسباني حالة من الجدل.

بيكيه رد على تعليق نادي فالنسيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بأن ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد بمثابة سرقة. (طالع لمزيد من التفاصيل)

ويبدو أن أوناي إيمري مدرب نادي فياريال قرر الرد بقوة على تصريحات بيكيه، وذلك بسبب عدم احتساب هدف لصالح "الغواصات الصفراء" في مباراة أتلتيكو مدريد مساء الأحد.

ماذا قال إيمري؟

إيمري في البداية أكد أن لمسة اليد على داني باريخو لم تتدخل في مسار الكرة، ولا تعد سببًا لعدم احتساب الهدف.

وانتهز مدرب فياريال الفرصة ليتذكر أنه قبل أسابيع لم ير الحكم ولا حكم الفيديو المساعد لمسة يد واضحة على جيرارد بيكيه لصالح فريقه والنتيجة تشير للتعادل السلبي، في مباراة انتهت بخسارة الفريق الأصفر بهدفين دون رد.

إيمري انتقد بيكيه بشدة لأنه أكد بعد أيام من تلك المباراة أن الكرة لم تكن ركلة جزاء، كما انتقد تعليقاته على موقع "تويتر" حول أداء التحكيم في مباراة ريال مدريد وفالنسيا.

وقال المدرب الإسباني: "ما حدث من بيكيه مؤخرًا كان لمسة يد وركلة جزاء، من الواضح أنه لمس الكرة بيده وخسرنا تلك المباراة".

وأضاف: "لقد آلمني أنه لم يقل ذلك لاحقًا، ثم دخل على تويتر يحتج على المباريات الأخرى".

وتابع: "كل ما عليك فعله أن تكون صادقًا ولا تربك الناس، بدلًا من أن يصمت، قال ما قال لتضليل الناس".

ما هو رد بيكيه؟

المدافع الإسباني لم يتردد في الاستجابة لتصريحات إيمري والرد عليها بشكل قوي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب بيكيه: "هناك شخص يتحدث كان يشكو بعد ثلاث سنوات من الحكم عند خسارته 6-1، تجاوز الأمر يا أوناي".

ما كتبه بيكيه يأتي في إشارة إلى عودة برشلونة على باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في موسم 2016-17.

برشلونة كان قد خسر أمام باريس سان جيرمان، وكان يدربه أوناي إيمري وقتها، بنتيجة 4-0 ذهابًا.

لكن برشلونة تمكن من العودة والفوز على ملعب "كامب نو" بنتيجة 6-1، ليصعد "البلوجرانا" إلى دور الثمانية.

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