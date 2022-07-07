إيكاردي وفاينالدوم وغيرهما .. مذبحة قادمة لجالتييه في باريس

ازدحام كبير في خط الوسط

يستعد نادي باريس سان جيرمان، لإجراء ثورة شاملة في صفوفه، تحت قيادة المدرب الجديد كريستوف جالتييه والمدير الرياضي لويس كامبوس.

الفريق الفرنسي أنهى سوق الانتقالات الماضي بتواجد 35 لاعبًا بالفريق الأول، وهو ما كان له تأثيرًا سلبيُا بشكل واضح، لذلك يطمح النادي لعدم تكرار نفس المشكلة هذا الصيف.

وهو ما سيدفع باريس لإجراء عملية تنظيف شاملة، تستهدف التخلي عن اللاعبين غير المرغوب في وجودهم بملعب حديقة الأمراء وفقًا لرؤية جالتييه.

من سيرحل عن باريس سان جيرمان؟

صحيفة "as" أكدت أن باريس يريد التخلي عن بعض اللاعبين الذين لا يعتبرون من العناصر الرئيسية في مشروع النادي الجديد، وعلى رأسهم الثنائي يوليان دراكسلر وماورو إيكاردي.

ويأتي ذلك بعدما فشل دراكسلر في استغلال ثقة النادي به بتجديد عقده حتى 2024، ومن المتوقع أن يرحل للحفاظ على حظوظه للمشاركة في كأس العالم مع منتخب ألمانيا هذا العام.

📹⚽️ L'entraînement du jour de nos 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔 🔝🔴🔵 pic.twitter.com/2cb75J8SsO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 7, 2022

وأما إيكاردي فقد يرحل هو الآخر مع وجود العديد من العروض الإيطالية، خاصة مع اقتراب التعاقد مع جيانلوكا سكاماكا مهاجم ساسوولو.

وفي الدفاع سيكون هناك أيضًا تيلو كيرر الذي فشل في إثبات وعبده ديالو المصاب باستمرار بالإضافة للايفن كورزاوا، تمهيدًا لتدعيم الخط الخلفي بميلان شكرينيار مدافع إنتر.

ثورة في خط الوسط

وقالت الصحيفة الإسبانية إن خط الوسط لن يسلم كذلك من حملة التنظيف، ومن المتوقع مغادرة المزيد من اللاعبين بسبب الازدحام بهذا المركز خاصة بعد التعاقد مع فيتينيا من بورتو.

ويتطلع باريس للتخلي عن الثلاثي جورجينيو فاينالدوم ولياندرو باريديس وأندير هيريرا، في انتظار صفقة أخرى وهي ريناتو سانشيس المتوقع قدومه قريبًا.

ومن المتوقع انضمام بابلو سارابيا كذلك إلى قائمة الراحلين، بسبب عدم حاجة جالتييه لخدماته في الوقت الحالي، وأيضًا لخفض فاتورة الأجور بالنادي.

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