إيقاف وغرامات مالية .. كاف يُعلن عقوبات "أحداث" مباراة مصر والمغرب

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا قرارتها بخصوص أحداث مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون.

المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2-1 شهدت أحداثًا مؤسفة عقب نهايتها، إذ دخل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد وبعض لاعبي المنتخب في مشادة عنيفة وصلت إلى حد العنف مع عدد من اللاعبين المصريين ومساعد المدرب كارلوس كيروش.

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كاف أعلن اليوم جملة من العقوبات على منتخبي مصر والمغرب بسبب تلك الأحداث، أبرزها إيقاف المصري مروان داوود والمغربيين سفيان شكلا ويوسف بوفال لمباراتين بسبب سلوكهم العنيف عقب المباراة.

وقرر كاف كذلك إيقاف روجيرو دي سا مساعد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر 4 مباريات لاستخدامه إشارات عدائية، ووجه تحذيرًا للمدرب البرتغالي بجانب عدد من المسؤولين المغاربة بسبب سلوكهم غير المقبول على مقاعد البدلاء.

وفرض الاتحاد الإفريقي غرامة قدرها 5 آلاف دولار على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب سلوك مروان داوود، وأخرى بقيمة 10 آلاف دولار بسبب سلوك مساعد كيروش، بجانب فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الاتحادين المصري والمغربي بسبب المعتدين المجهولين في الأحداث عقب المباراة.

لجنة الانضباط في الاتحاد القاري كانت قد أصدرت عقوبة أخرى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب خرق البروتوكول الإعلامي لكأس أمم إفريقيا، وذلك بسبب غياب ممثلي مصر عن المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة المغرب في ربع النهائي، إذ فرضت غرامة قدرها 100 ألف دولار أمريكي نصفها مع وقف التنفيذ، وأمهلت الاتحاد 60 يومًا للسداد

يُشار إلى أن مباراة نصف النهائي الأولى لكأس أمم إفريقيا ستجمع بوركينا فاسو مع السنغال يوم الأربعاء القادم، فيما ستلعب مصر أمام الكاميرون مساء الخميس المقبل، وستُقام المباراة النهائية وكذلك مواجهة تحديد المركز الثالث يوم 6 فراير المقبل.