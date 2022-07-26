إيقاف حمد الله 4 أشهر .. صدمة من المؤشرات الأولية لقرارات قضية النصر والاتحاد

القرارات الرسمية منتظرة اليوم أو غدًا بحد أقصى

مر الكثير ولم يتبق سوى القليل للغاية، لرفع الستار عن قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قضية النصر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، والتي يبدو أنها ستكون بمثابة الصدمة على الجانب الجداوي.

لماذا قدم النصر شكوى ضد حمد الله؟

شهر العسل بين المهاجم المغربي والعالمي انتهى في نوفمبر 2021، وقتما أعلن النادي العاصمي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية، بحسب ما جاء في البيان.

حتى الآن، لم يوضح النصر تفاصيل فسخ العقد، لكن بحسب التقارير الصحفية السعودية فإن هذا القرار اتخذ بعدما تطاول المغربي بألفاظ نابية تجاه أحد إداريي النادي.

ولجأ الطرفان بعدها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ طالب كل منهما بحقوقه المالية عقب فسخ العقد، لكن لم يُصدر أي قرار بعد.

وبعد أشهر، تفجرت أزمة جديدة بعدما حصل النصر على تسجيلات صوتية، يزعم أنها بين حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، وحمد الله، يحرض بها الأول المهاجم على التمرد والرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

قضية التسجيلات منظورة حاليًا أمام لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي انتهت من التحقيق بها.

ما هي المؤشرات الأولية لقرارات لجنة الاحتراف؟

برنامج "الحصاد الرياضي" أوضح أن اللجنة ستكشف عن قراراتها اليوم أو غدًا بحد أقصى، مشيرًا إلى أن القرارات ستتضمن إيقاف ومنع من التسجيل، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

لكن الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه كشف عن تفاصيل القرارات، بحسب مصادره.

وأوضح الإعلامي الاتحادي أن لجنة الاحتراف قررت إيقاف حامد البلوي لمدة ستة أشهر، فيما اكتفت بالإيقاف لمدة أربعة أشهر لمشعل السعيد؛ إداري الاتحاد.

أما حمد الله فسيتم إيقافه لأربعة أشهر، مع منع الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، بحسب مصادر جستنيه.