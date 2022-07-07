إيفر بانيجا: أتمنى العودة لهذا الفريق يومًا ما

رغم أنه النادي الوحيد الذي قضى به أقصر فتراته بالملاعب حتى الآن

كشف الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ لاعب وسط الشباب السعودي، عن الفريق الذي يتمنى العودة له يومًا ما، مؤكدًا أنه حاليًا مجرد مشجع لهذا النادي، ولا يمكنه قطع وعدًا للجماهير بأي شيء.

الأرجنتيني يتواجد في الدوري السعودي لمدة موسمين، يقدم خلالهما مستويات جيدة، جعلت منه أحد أهم لاعبي الليوث.

حاليًا يقضي بانيجا إجازته في بلاده، بعدما أنهى موسمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب، ولم يحقق أي بطولة.

وخلال زيارة إيفر لناديه السابق نيويلز، قال بانيجا في تصريحات نقلها موقع " tycsports" الأرجنتيني: "جئت إلى هنا كمشجع، أقضي إجازتي حاليًا، وعلمت أن هناك مباراة للفريق، فكان من حسن حظي أن حضرتها، استمتع بالمباراة وبمتابعتها من المدرجات، الفريق يقدم عملًا رائعًا".

وأضاف: "منذ عامين لم آتِ إلى هنا، نيويلز يعمل بشكل جيد للغاية، الجهاز الفني واللاعبون يقدمون كل شيء للفريق".

وبسؤاله عن احتمالية عودته، علق لاعب الشباب: "لا يمكنني أن أعد بأي شيء، آمل في يوم من الأيام أن أعود إلى هنا، لكنني الآن أستمتع بنفسي كمشجع للفريق، ويحدث تواصل بيني وبين المسؤولين بالنادي كل عام".

يذكر أن بانيجا لعب لنيويلز لمدة ستة أشهر فقط من يناير إلى يونيو 2014، شارك خلالها في 20 مباراة، سجل هدفًا، وصنع آخر.

فيما مثل الأرجنتيني عدة فرق أخرى كبوكا جونيورز الأرجنتيني، فالنسيا وأتلتيكو مدريد وأشبيلية الإسبانيين، وإنتر الإيطالي.

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