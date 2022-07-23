إيسمي بروجتس: نجمة منتخب هولندا للسيدات التي تستعد للفوز باليورو

في الثامنة عشرة من عمرها سجلت مهاجمة آيندهوفن إيسمي بروجتس في دوري أبطال أوروبا، وفازت بكأس هولندا وظهرت لأول مرة مع المنتخب.

عندما تدخل إلى نادي بينينماس الهولندي للهواة في ماسدام، سترى قميص آيندهوفن في نادي القرية الصغير الذي يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة أيندهوفن، لذا فإن الرابط ليس جغرافيًا، ولكنه أشهر خريجي أكاديمية الفريق إيسمي بروجتس.

قبل عامين، كانت تلعب في فرق الأشبال، وهي لاعبة هولندية دولية شابة وتمثل بلدها في بطولة أوروبا للسيدات هذا الصيف في محاولة البرتقالي للاحتفاظ باللقب الذي فازوا به في 2017.

كانت بروجتس تلعب لهاينينورد عندما اكتشفها هاينرمان لأول مرة، ومر عام قبل أن يحصل بينينماس أخيرًا على اللاعبة الشابة.

عندما سئل ما الذي جعلها تبرز، لم يتردد هاينرمان في الإجابة قائلاً: "عقليتها. أرادت دائمًا أن تقدم أفضل ما لديها. حتى عندما انتهى الموسم، كانت لا تزال ترغب في التدريب.

"مع الاشبال، عندما خسرنا مباراة، كانت تنتقد نفسها دائمًا. يجب أن يكون ذلك أفضل. يجب أن يكون ذلك أفضل. يجب أن يكون ذلك أفضل ".

كان هذا السعي المستمر لتحقيق الكمال هو الذي جعلها مقاتلة حقيقية على أرض الملعب - "كانت دائمًا تخوض معركة مع زملائها للحصول على الكرة" - بينما كانت مهاراتها الفنية واضحة، ويضيف هاينرمان: "كل كرة تأخذها تكون تحت السيطرة".

لم تستغرق تلك الموهبة وقتًا طويلاً لجذب انتباه الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

تقول ماكسيم سنيلينبيرج - التي لعبت لأول مرة مع زميلها في فريق إيندهوفن في المنتخبات الوطنية للشباب تحت 14 عامًا - لجول: "كانت دائمًا تقنية للغاية ودائمًا ما كانت تتخطى المدافعات بسهولة شديدة، وسجلت أهدافًا بسهولة شديدة".

"عندما ذهبت مع فريق تحت 16 سنة إلى بطولة أخرى، أظهر ذلك أنها كانت بالفعل أفضل من فئتنا العمرية. أعتقد أنها كانت الأفضل حقًا في الفريق بالفعل.

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"أنت فقط تمرر الكرة إليها وتنظر وتستمتع بما سيحدث. إنها جيدة جدًا، على ما أعتقد، في المساحات الصغيرة، لمسة واحدة ولمستين وبعد ذلك يمكن أن تختفي. لديها تسديدات جيدة جدًا، قوية جدًا.

"إنها تعمل بجد أيضًا. أحيانًا تكون متعبة جدًا لدرجة أنها لا تستطيع المشي. فهي تركض كثيرا للفريق. إنها زميلة جيدة في الفريق ".

كان الثنائي جزءًا من الفريق الأول في آيندهوفن على مدى العامين الماضيين، مع ترك بروجتس بينينماس للعملاق الهولندي وهي تبلغ من العمر 16 عامًا. وفي ذلك الوقت أصبحت هي وسنيلينبرج صديقين أوثقين.

Beautiful assist by Esmee Brugts 🔥pic.twitter.com/MVHvJszPrk — NXGN (@nxgn_football) April 13, 2022

"بدأ ذلك عندما انتشر فيروس كورونا، كنا نلعب بلايستيشن كثيرًا لأننا لم نتمكن من فعل أي شيء آخر"تشرح الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، قبل الاعتراف بأن بروجتس أفضل في فيفا.

"نحن أصدقاء جيدون ويمكن أن نكون مزعجين لبعضنا البعض. أعتقد أن هذا يظهر كم نحن أصدقاء جيدون. إنها تحاول دائمًا مزحة أيضًا. إنها ممتعة أن تكون في الجوار".

تحرك كل شيء بسرعة كبيرة بالنسبة إلى بروجتس، الذي احتلت المرتبة 12 في قائمة الجيل القادم لعام 2022، بعد الانتقال إلى آيندهوفن، أصبحت لاعبة أساسية في فريق آيندهوفن وفازت بكأس هولندا وسجلت في دوري أبطال أوروبا، وفي فبراير ظهرت لأول مرة مع منتخب هولندا.

في ظهورها الثالث لبلدها فقط سجلت هدفها الأول، عندما شاركت بروجتس لأول مرة في بطولة اليورو هذا الصيف.

بالنسبة للمدرب الهولندي مارك بارسونز، فإن ضم المهاجمة الشابة إلى فريقه بعد خمسة أشهر فقط من مباراتها الأولى يوضح الكثير عن الانطباع الذي تركته.

وقال بارسونز في يونيو: "في كل معسكر ، شعرت أن لدينا مشكلة ، لذلك اضطررنا في بعض الأحيان إلى النظر إلى الأشخاص بشكل أسرع قليلاً مما خططنا له، لكن هذا أعطى الفرصة وكثير من اللاعبات تقدموا - كانت إيسمي واحدًا منهم".

"هي لاعبة ذكية للغاية ومبدعة. أعتقد أن مسحها وإدراكها ورؤيتها في اللعبة على الأرجح أكبر ميزة فيها.

"يمكنها المراوغة والتمرير والتسديد والدفاع، وأعتقد أننا سنستمتع بقراءة اللعب والذكاء سنوات."

لا يتعلق الأمر بانتظار ذلك فقط، فقد بدأت بروجتس بالفعل في إحداث هذا التأثير الآن، في مثل هذه السن المبكرة.

لاحظ هاينرمان تحسنها في حركتها من المربع إلى المربع وتسجيل الأهداف، بالإضافة إلى قيادتها.

سنيلينبرج التي تتعافى من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تقول إن بروجتس تساعدها في التغلب على الإصابة، متحمسة لرؤيتها تلعب في إنجلترا.

وأضافت في حديثها مع جول: "أحاول الذهاب إلى مباراة، لكني لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا في فترة ما قبل الموسم".

"ربما إذا وصلوا إلى النهائي، سأذهب بالتأكيد. لاحظت أنه في برنامجنا يوم 31 يوليو".

سواء كان النجاح من هذا القبيل يأتي لبروجتس مع هولندا هذا الصيف أم لا، فمن الواضح بالفعل أنها ستقضي لحظات رائعة مع منتخب بلادها في مرحلة ما من حياتها المهنية.

ويضيف هاينرمان: "في كل النادي، نحن فخورون جدًا بها. إنها وجه نادي بيننماس للسيدات."