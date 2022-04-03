إيجالو: لم أرغب في فسخ عقدي مع الشباب .. وهذا سبب توقيعي للهلال

كشف النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم فريق نادي الهلال، عن الفارق الذي وجده بين الشباب والزعيم، وأيضًا الأسباب التي دفعته للانتقال إلى الفريق الأزرق.

إيجالو انتقل إلى نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية 2021، ليتألق رفقة الليوث، ثم ينتقل إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية 2022.

ما الفارق الذي وجده إيجالو بين الهلال والشباب؟ وسبب توقيعه للزعيم؟

اللاعب النيجيري قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "سعيد بتواجدي في الهلال، لم أخسر أي مباراة منذي انضمامي له، والفريق يقدم مستوى رائع، والجماهير رائعة وأنا مستمتع جدًا، وأتمنى الاستمرار في تحقيق الانتصارات".

وتابع: "لا فرق كبير بين الهلال والشباب، الهلال فريق الانتصارات وحقق بطولات لسنوات وبطل آسيا الأول وبالنسبة لي هو أكبر فريق بالقارة، ولديه رغبة دائمة في الفوز بالدوري والكأس والبطولة الآسيوية، وهذا هو الفرق بين الهلال والشباب الذي هو فريق كبير أيضًا

وواصل: "القاعدة الجماهيرية في الهلال كانت أحد أسباب توقيعي للزعيم، والآن الناس أصبحوا يعرفونني أكثر عما كنت فيه مع الشباب، واستغليت الفرصة من أجل الانتقال للهلال".

إيغالو – لاعب #الهلال: #الشباب فريق جيد وكبير لكن الهلال دائما ينافس .. بدون الجمهور لايوجد حماس في كرة القدم .. لم أكن لأفسخ عقدي مع الشباب بسبب تأخر مستحقاتي المالية ولو أردت ذلك لفسخت عقدي عندما تأخر راتبي 4 أشهر .



⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/GCpxRXhSH4 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 2, 2022

هل رغب إيجالو فسخ عقده مع الشباب من أجل الهلال؟

أوديون أضاف: "لم أكن لأفسخ عقدي مع الشباب بسبب مستحقاتي المالية، لو كنت أريد ذلك لفسخت عقدي منذ وقت مبكر، لأن الرواتب تأخرت في الشباب حوالي 4 أشهر، وواصلت مع الليوث وكنت سأكمل عقدي بشكل طبيعي، وسجلت 12 هدفًا في الوقت الذي كنت أعاني بسبب تأخر الرواتب فيه، فأنا لاعب محترف ولا أضع المادة أمام واجباتي".

واستطرد قائلًا: "تمنيت المشاركة في كأس الأمم الأخيرة، لأن كل لاعب يحلم بتمثيل منتخب بلاده، إذا سألت زملائي في الفريق الآن سعوديين وأجانب سيقولون لك أن حلمهم تمثيل منتخبات بلادهم".

واختتم إيجالو تصريحاته قائلًا: "الجماهير تطلب دائمًا من المهاجم تسجيل الكثير من الأهداف، وأعرف جوميس جيدًا فهو مهاجم رائع وسجل أهدافًا كثيرة مع الهلال، ولكنني لاعب مختلف، وأتذكر مقولة مدير الفريق لي حينما طلب مني تحمل الكثير من الضغوطات لما قدمه جوميس، قلت له أنني سأقدم كل ما لدي بطريقتي أنا".

إيغالو – لاعب #الهلال: القاعدة الجماهيرية أحد أسباب توقيعي للهلال، الناس أصبحوا يعرفونني أكثر ولا أستطيع التنزه بسبب كثرة الجماهير التي تريد التصوير معي .. في الهلال أعلم أنني سأحصل على تمريرات حاسمة و سأسجل الأهداف .



⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/BGyDuPo2xD — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 2, 2022

اقرأ أيضًا ..

تكرار فضيحة الأهلي المونديال .. الهلال وكارثة متوقعة أمام الشباب!

اتهام للشباب بالتخاذل أمام الهلال .. والرد الصاعق: ما الذي حدث مع النصر؟

رقم مذهل .. تحديد الحد الأدنى لبيع حقوق بث الدوري السعودي وبُشرى بشأن تشفيره