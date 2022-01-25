إيتو : الكاميرون لا تتحكم في اختبارات كورونا واسألوا تونس!

خرج صامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، للدفاع عن ظهور بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

العديد من الانتقادات وجهت الفترة الأخيرة نحو اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، حيث تم اتهامها بالتحيز للكاميرون خلال مواجهتها مع جزر القمر في دور الـ16.

وجاء ذلك عن طريق بعض القرارت التحكيمية المثيرة للجدل في المواجهة التي انتهت بفوز الكاميرون 2/1، بالإضافة لتغير بروتوكول فيروس كورونا وإصابة عدد كبير من لاعبي جزر القمر مما أجبر الفريق على الدفع بمدافع كحارس مرمى.

ومن جانبه رد إيتو على هذه الاتهامات في تصريحات لشبكة "Canal +" قائلًا:"أود أن أذكر كل من يشرع في الخروج بتفسيرات مستحيلة، بأن الوكالة التي تم اختيارها لإجراء اختبارات كورونا ليست تحت سيطرة الكاميرون 100% بل تحت سيطرة الاتحاد الإفريقي".

وأضاف:"أعتقد أن قواعد البطولة كانت معروفة للجميع قبل بدء المنافسة، أتمنى وبكل تواضع أن يتم احترام بلدي أكثر من ذلك".

#PlusDeCAN2021 🌍 - 🗣 "Je n'ai jamais accepté la tricherie et je ne l'accepterai jamais !"



👉 Dans "Jour de CAN", @SamuelEtoo a tenu à s'exprimer au sujet des polémiques qui entourent les tests positifs au COVID-19 dans certaines sélections pic.twitter.com/53qBI877XA — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 25, 2022

وتابع:"كان لدى تونس سبعة لاعبين ثبتت إصابتهم بالفيروس أمام نيجيريا، لا أعتقد أن تونس كانت تلعب ضد الكاميرون، المغرب عانت كذلك في أول لقاء لها ولم تكن تلعب ضدنا أيضًا".

واختتم حديثه:"ليس من العدل التلميح إلى هذه الأشياء واتهامي أنا والحكومة الكاميرونية بهذه الطريقة، حاولت أن أكون بطلًا عظيمًا، وفعلت ذلك لأنني استحق كل انتصاراتي ولم أقبل بالغش مطلقًا ولن أفعل ذلك أبدًا، آمل أن يكون الأمر واضحًا للجميع، وأن تتوقف كل المناقشات الزائفة ضدنا".

جدير بالذكر أن المنتخب الكاميروني تأهل إلى دور الثمانية لمواجهة جامبيا، والتي تأهلت إلى هذه المرحلة بعد الفوز على غينيا.

اقرأ أيضًا ..