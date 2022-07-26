إياك ونسيان الأطباق والكعك .. عقوبات صارمة لجيرارد في أستون فيلا!

لائحة بها بعض الأشياء الغريبة

يبدو أن ستيفن جيرارد مدرب فريق أستون فيلا، يطمح في أن تكون مسيرته التدريبية غير عادية، مثلما كان الحال بمشواره كلاعب مع ليفربول.

جيرارد تولى تدريب فيلا في 11 نوفمبر الماضي خلفًا للمدرب دين سميث، وقدم مستويات جيدة مع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بجدول الدوري الإنجليزي بـ45 نقطة.

ويحاول قائد ليفربول السابق تجهيز أستون فيلا بالشكل المطلوب للموسم القادم، من أجل المزيد من التطور للنادي الإنجليزي على كل المستويات.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تسريبات لقائمة الغرامات التي قرر صاحب الـ42 سنة فرضها على اللاعبين داخل فريقه في حالات المخالفات.

وجاءت العقوبات كالتالي ..

نوع المخالفة قيمة الغرامة التأخر عن التدريب 500 جنيه استرليني نسيان جهاز GPS من أجل التدريب 100 جنيه استرليني التأخر عن الخروج لملعب التدريب 200 جنيه استرليني للدقيقة التأخر عن الاجتماع أو المشي يوم المباراة ألف جنيه استرليني التأخر عن مقابلة المدرب 200 جنيه استرليني للدقيقة التأخير عن الاجتماع العام 200 جنيه استرليني للدقيقة ارتداء أزياء غير مناسبة للتدريب أو الحضور للنادي 100 جنيه استرليني لكل قطعة ترك الأطباق على طاولة الطعام 100 جنيه استرليني لكل قطعة ترك الزي في الملعب 100 جنيه استرليني لكل قطعة ركن السيارة في مكان غير قانوني 100 جنيه استرليني التأخر عن الظهور في المناسبات الدعائية 250 جنيه استرليني نسيان جلب كعكة في أي عيد الميلاد 50 جنيه استرليني لليوم عدم ارتداء شبشب في أماكن الاستحمام 100 جنيه استرليني عدم إخبار الطبيب بأي إصابة جديدة قبل الساعة العاشرة صباحًا 200 جنيه استرليني التأخر عن جلسة العلاج الطبيعي 200 جنيه استرليني نسيان قطع توباكو في أي مكان 200 جنيه استرليني نسيان بناطيل الاستشفاء الخاصة 50 جنيه استرليني الحصول على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض 200 جنيه استرليني

وشمل الأمر عقوبة أخرى في حالة الطرد، بالتكفل بوجبة معينة لجميع لاعبي الفريق خلال 4 أسابيع من تلقي البطاقة الحمراء.

وأما عن اللاعب الأسوأ في أي مباراة صغيرة في التدريبات وفقًا لتصويت الفريق الفائز، سيرتدي قميصًا عليه جملة "أنا المتدرب الأسوأ" خلال الإحماء في الأسبوع التالي.

جدير بالذكر أن جيرارد قاد أستون فيلا في 28 مباراة الموسم الماضين فاز في 10 وتعادل في 5 وتعرض لـ11 خسارة بكل المناسبات.

وقام الإنجليزي ببعض الصفقات الهامة هذا الصيف، أبرزها بوباكار كامارا نجم مارسيليا، روبن أولسن حارس روما، فيليب كوتينيو نجم وسط برشلونة ودييجو كارلوس مدافع إشبيلية.