أياكس يعلن التوصل لتسوية مالية مع عائلة عبد الحق نوري!

أعلن نادي أياكس عن نجاحه في التوصل لتسوية مالية مع عائلة لاعبهم عبد الحق نوري الذي أصيب بضرر دماغي دائم في مباراة ودية في 2017.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله تقدير الإدارة للحالة التي تمر بها الأسرة والأعباء التي تحملتها في الأعوام الماضية.

وكتب النادي: "عائلة نوري وأياكس توصلوا الآن لاتفاق بشأن التعويض الذي سيتم دفعه من النادي، ونتيجة لذلك تم سحب الدعوى من المقدمة من الأسرة للجنة العقوبات في الاتحاد الهولندي لكرة القدم".

وأضاف البيان: "التعويض الذي تم الاتفاق عليه هو مبلغ قيمته سبعة مليون و850 ألف يورو خالية من الضرائب والمصاريف، بالإضافة إلى تكفل النادي بمصروفات علاج اللاعب كما كان الحال في السنوات الماضية".

إدوين فان دير سار المدير العام النادي قال: "من الجيد الوصول لذلك الاتفاق، نحن ندرك المأساة التي مر بها عبد الحق وعائلته، يا له من موقف مؤسف، هكذا نشعر في أياكس أيضًا".

وأكمل: "نحن نقدر بشكل كبير ما تقوم به العائلة مع عبد الحق كل يوم بكل الحب، وكلما أزوره أشعر بذلك".

جدير بالذكر أن عبد الحق لن يستطيع ممارسة كرة القدم من جديد بحسب ما أكدت التقارير الطبية بعد أن تسببت إصابته في ضرر دماغي دائم.