أول ضحايا كرة القدم .. وفاة لاعبين أوكرانيين على يد القوات الروسية

أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم، عن وفاة فيتالي سابيلو ودميترو مارتينينكو لاعبي كرة القدم الأوكرانيين خلال الدفاع عن بلادهم بعد الغزو الروسي.

دخل القتال في أوكرانيا اليوم السابع بعد دعوة فلاديمير بوتين للقيام بعملية خاصة لنزع السلاح، وشارك خلالها العديد من الشخصيات الرياضية الأوكرانية للدفاع عن بلادهم.

فأكد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين أن فيتالي سابيلو صاحب ال 21 عامًا، ودميترو مارتينينكو ذو ال 25 عامًا، فقدا حياتهما في القتال وأصبحا أول ضحايا كرة القدم في الحرب.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم: "أفكارنا مع عائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين الشباب فيتالي سابيلو ودميترو مارتينينكو، أول خسارة لكرة القدم تم الإبلاغ عنها في هذه الحرب، نتمنى أن يرقد كلاهما بسلام".

وكان سابيلو حارس مرمى فريق نادي كارباتي لفيف في دوري الدرجة الثالثة الأوكراني، انضم إلى جيش بلاده كقائد دبابة ولكن يُقال إنه توفي وهو يدافع عن العاصمة كييف يوم الجمعة الماضي، ووصفه ناديه بأنه "بطل" بعد إعلانه عن مقتله في المعركة.

وكما صدر بيان للنادي يؤكد وفاته في اليوم الثاني فقط من الغزو، مضيفًا: "نعتز بالذاكرة الأبدية لهذا البطل".

وتوفي مارتينينكو الذي لعب آخر مرة مع فريق الدرجة الثانية إف سي جوستوميل إلى جانب والدته بعد أن أصابت القنابل الروسية منزله في مبنى سكني بالعاصمة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا جزءًا من فريق الناشئين في بلاده، لكنه وضع مسيرته الرياضية جانبًا منذ عامين للخدمة في الجيش.

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