أول رسالة من ليفاندوفسكي عقب هزيمة برشلونة من بايرن ميونخ

البولندي أهدر العديد من الفرص في ملعب أليانز أرينا

لم يمر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة بأفضل لياليه على ملعب أليانز أرينا وأضاع الكثير من الأهداف أمام مرمى مانويل نوير، لم يستطع منح الفريق البصمة التي يحتاجها ليفوز على بايرن ميونخ أو حتى يتفادى هزيمته الأولى هذا الموسم.

ولأن ليفاندوفسكي يعي جيدًا تأثير هذه الليلة، فقد آثر أن يقدم رسالة للجماهير عقب الهزيمة، وذلك ببث الثقة مجددًا لديه ولدى زملائه وأنصار البلوجرانا حول ما ينتظرهم في بقية الموسم.

رسالة ليفاندوفسكي الأولى عقب هزيمة برشلونة من بايرن ميونخ

وكتب أفضل لاعب في العالم 2021 رسالة مفادها منح الثقة للأنصار والتركيز على المواجهات اللاحقة.

وقال ليفاندوفسكي: "لقد كانت ليلة صعبة، الآن يحين الوقت للتركيز على المستقبل".

جدير بالذكر أن وضعية برشلونة في مجموعته المعقدة الآن هو أنه في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ صاحب العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من فوزين على كل من إنتر ميلان وبرشلونة اللذين يتشاركان المركز الثاني برصيد 3 نقاط ولكن مع أفضلية فارق الأهداف لصالح البلوجرانا.

بينما يتذيل فيكتوريا بلزن التشيكي المجموعة دون رصيد من النقاط بتكبده هزيمتين أمام برشلونة خارج ميدانه وإنتر ميلان داخله على الترتيب.