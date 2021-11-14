أول أزمات تخمة نجوم باريس.. دوناروما يهاجم نافاس علنًا

يبدو أن بوادر أزمة تدق الأبواب في باريس سان جيرمان، يظهر ذلك من تصريحات جيانلويجي دوناروما، الذي قال بوضوح شديد أنه "غاضب" من المنافسة المستمرة مع كيلور نافاس على حجز مكانة أساسية في حراسة مرمى النادي الفرنسي.

وانضم دوناروما إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي بصورة مجانية بعد نهاية عقده مع ميلان، وكانت وعود إدارة ناصر الخليفي له واضحة بأنه سيكون الخيار الأول في حراسة عرين كتيبة ماوريسو بوتشيتينو.

لكن ورغم تألقه مع منتخب إيطاليا في يورو 2020 ومن قبلها مع ميلان طوال السنين الماضية، لا يزال بوتشيتينو لم يمنح لدوناروما المركز الأساسي، واعتمد على نظام التبادل بينه وبين الحارس الخبير كيلور نافاس.

ماذا قال دوناروما عن التنافس مع نافاس؟

وفي حديث صحفي، سُئل دوناروما عن المنافسة مع نافاس، فأجاب بقوله "من ناحية الأداء، لا لم أتأثر بالمنافسة معه، لكنني منزعج من هذه المنافسة".

كما أضاف الحارس الإيطالي "هذا ليس سهلًا، لقد تعودت دائمًا أن أكون الحارس الأول".

واختتم دوناروما حديثه بجملة تُنذر إدارة بي آس جي كثيرًا "من المؤلم في كثير من الأحيان أن أجلس على مقاعد البدلاء، ولكني واثق من أن الوضع سيتغير قريبًا".

كيف يسير موسم دوناروما مع باريس سان جيرمان؟

لعب دوناروما خمس مباريات فقط في الدوري الفرنسي من أصل 13 مباراة لباريس حتى الآن، فيما تولى كيلور نافاس حماية مرمى النادي العاصمي في 8 مباريات أخرى.

على صعيد دوري أبطال أوروبا، حافظ بوتشيتينو على التوازن بينهما، حيث منح دوناروما المشاركة في مباراتين، مقابل مباراتين للحارس الكوستاريكي.

إجمالًا، حافظ دوناروما في السبع مباريات التي خاضها على نظافة شباكه مرتين فقط، في مقابل 3 مرات لنافاس في 11 مشاركة.

لماذا تشكل تصريحات دوناروما أزمة في باريس؟

من المعروف أن نافاس صاحب الـ33 عامًا من أصحاب النفوذ في غرفة خلع ملابس باريس سان جيرمان، خاصةً وأنه يتحدث الإسبانية التي يتحدث بها غالبية نجوم النادي العاصمي في الفترة الحالية.

مع خروج دوناروما للإعلام والتصريح علنًا بشأن غضبه من المنافسة، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على كاهل بوتشيتينو لحسم من يكون الأساسي والاحتياطي بينه وبين نافاس، وفي حالة أن اختار الإيطالي، فغالبًا لن ينعم بالهدوء كثيرًا.

أما إن فضّل البوتش الاعتماد على نافاس، فهذا سيزيد من الضغوطات عبر وكيل دوناروما، مينو رايولا، لإخراج موكله وإعادته إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس في أقرب فرصة ممكنة.

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