أولتراس إنتر: لوكاكو "الخائن" لم يعد ملكًا وعليه العمل مثل البقية!

تحذير واضح من مشجعي إنتر للوكاكو

قالت مجموعة "أولتراس كورفا نورد" الخاصة بإنتر ميلان إنهم لم يغفروا لروميلو لوكاكو بعد "خيانته" للنادي مع اقتراب عودته من تشيلسي على سبيل الإعارة.

وكان البلجيكي قد ترك إنتر الصيف الماضي في صفقة بقيمة 100 مليون جنيه استرليني بعد أن قاد النادي إلى لقب الدوري الإيطالي، مع غضب العديد من أفراد الأولتراس من طريقة رحيله.

لكن انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لم ينجح، ومن المقرر أن يعود لوكاكو إلى إيطاليا في بداية الموسم القادم عبر بوابة إنتر.

ماذا جاء في بيان الأولتراس؟

في حين أنه سيكون من المبالغة القول إن لوكاكو سيتم الترحيب به في ميلان، تقول مجموعة "Curva Nord Milano" إنها مستعدة لمنح البلجيكي فرصة ثانية.

حيث جاء في البيان: "كورفا نورد يدعم إنتر ولن يقدم أي معارضة للاعب [لوكاكو]".

وواصل البيان: "لا ينبغي لأحد أن يذهب ليحييه بأوشحة أو لافتات مننا، كل ما سيتم فعله في المستقبل تجاهه يجب أن يُكسب في الميدان بتواضع وعرق".

وتابع البيان: "لقد تم دعمه ومعاملته مثل الملك، والآن هو واحد مثل الكثيرين، لن نهتف ضد لوكاكو إذا ارتدى قميص إنتر مرة أخرى".

واختتم: "لقد لاحظنا خيانة لوكاكو وكنا مستائين للغاية، بالنسبة للاعب يمكن أن تغفر هذه الأشياء بمرور الوقت، لكنها تظل كذلك".

جدير بالذكر أن المهاجم البلجيكي بات قريبًا من الانضمام إلى إنتر بعد أن سهل تشيلسي عملية التخلص من اللاعب بشدة، وتشير التقارير إلى موافقة البلوز على التحصل على مبلغ مالي قليل للغاية من أجل مغادرة لوكاكو.

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