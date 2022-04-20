أوساسونا ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

أوساسونا 1×2 ريال مدريد

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96' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فاسكيز يسجل الثالث لريال مدريد، مرتدة رائعة يقودها فينسيوس الذي يراوغ بشكل رائع، يمرر إلى فاسكيز الذي سددها في الشباك

94' أووووووووووووووووووه فينسيوس يهدر فرصة لا تضيع لتسجيل الثالث من مرتدة، تسديدته تمر بجوار القائم

90' تسديدة من لاعب أوساسونا، ترتطم بيد ناتشو! ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

تبديل لريال مدريد بخروج رودريجو ودخول فينسيوس

86' أوووووووووووووووه خطيررة للريال، عررضية من كارباخال، يمررها إيسكو برأسه لناتشو ولكن الكرة تمر من أمامه

84' خطيرررة للريال، تسديدة قوووية من بنزيما ولكنها تمر بجوار القائم

83' ريال مدريد يضغط بحثًا عن الهدف الثالث

78' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة دون أي فرص خطيرة على مرمى الفريقين

73' تبديل لريال مدريد بخروج كامافينجا ودخول إيسكو

70' تبديل اضطراري لريال مدريد بخروج سيبايوس للإصابة ودخول كروس

57' أووووووووووووووووه بنزيما يهدر ركلة الجزاء الثانية له هذا اللقاء، بعد أن سددها في نفس الزاوية وتصدى لها هيريرا بنفس الطريقة

57' رررررركلة جزاااااااااااااء لريال مدريد بعد تعرض رودريجو للعرقلة

51' أووووووووووووووووووووه هيريرا يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من بنزيما

50' ررررركلة جزاء لريال مدريد بسبب لمسة يد على لاعب أوساسونا

بداية الشوط الثاني

تبديل قبل بداية الشوط الثاني بخروج ألابا للإصابة ودخول كارباخال

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على أوساسونا بهدفين لهدف

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أسينسيو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد، تمريرة رائعة من كافاينجا بإتجاه سيبايوس الذي يسدد الكرة، هيريرا يتصدى لها وتصل إلى ماركو الذي يضعها في المرمى بسهولة

43' تسديدة من سيبايوس، ولكن الكرة تصطدم بدفاع أوساسونا وتصل سهلة في يد الحارس

37' تسديدة من أسينسيو ولكن الكرة بعيدة تمامًا عن مرمى أوساسونا

31' هدف ملغي لأوساسونا بسبب تسلل على بوديمير

26' تسديدة قوووووية من تشيمي أفيلا ولكن كرته تمر بجوار القائم بقليل

الحكم يراجع اللعب عبر تقنية الفار تحسبًا لوجود ركلة جزاء لريال مدريد بسبب دهس فخذ رودريجو قبل أن يمرر لبنزيما.. ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

25' فررصة لريال مدريد، رودريجو يمرر لبنزيما داخل منطقة الجزاء، ولكن الفرنسي يحتفظ بالكرة أكثر من اللازم، قبل أن تُقطع منه

23' سيطرة واستحواذ من ريال مدريد بحثًا عن الهدف الثاني

19' تسديدة من خوسيه أنخيل ولكن دفاع ريال مدريد يعترضها

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووول رد فوري وسريع من أوساسونا، عرررضية رائعة من الجهة اليمنى تصل إلى بوديمير الذي يسدد الكرة في الشباك

11' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول ألابا يسجل الهدف الأول لريال مدريد، عررضية رائعة بإتجاه بنزيما، يمررها إلى ألابا الذي يسدد الكرة، هيريرا يتصدى، ترتد للنساوي وتصطدم به وتسكن المرمى

6' فرررصة أولى لريال مدريد، تسديدة قووووية من رودريجو ولكن هيريرا يتصدى للكرة وتخرج لركنية

6' عرررضية خطيرة لأوساسونا ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع ريال مدريد

4' 'خطيرررة لأوساسونا، بوديمير يراوغ ميليتاو بشكل رائع ويسدد الكرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم

4' بطاقة صفراء للفرنسي كامافينجا بعد تدخل قوي على بوديمير

3' ضغط كبير من لاعبي أوساسونا على حامل الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - ناتشو - لوكاس فاسكيز

داني سيبايوس - إدوارد كامافينجا - فيدريكو فالفيردي

رودريجو جوس - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل أوساسونا:

التشكيل | 4-3-3

سيرجيو هيريرا

خوسيه أنخيل - أدرياني هيرنانديز - ديفيد جارسيا - ناتشو فيدال

خافيير مارتينيز - داركو براساناك - جون مونكايولا

روبين جارسيا - أنتي بوديمير -تشيمي أفيلا

These are the men Jagoba Arrasate has chosen to go for the victory tonight at El Sadar.#OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/mBNxtkzs0t — C. A. OSASUNA (@caosasuna_en) April 20, 2022

في المقابل، يقدم أوساسونا موسم أكثر من رائع ويتواجد في الترتيب التاسع برصيد 44 نقطة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية استغلالًا لعاملي الأرض والجمهور.

يسعى ريال مدريد لمواصلة تحقيق الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من اللقب والذي يفصله عنه تسع نقاط فقط، حيث يحتل الملكي صدارة الترتيب وفي حوزته 75 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه برشلونة والذي لعب مباراة أقل.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة أوساسونا ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب السادار، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.