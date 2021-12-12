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أوساسونا × برشلونة

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تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-4-3

مارك أندريه تير شتيجن

كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي

نيكولاس جونزاليس - فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عبد الصمد - لوك دي يونج - عثمان ديمبيلي

تشكيل أوساسونا:

يبدأ المدرب أراساتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

سيرجيو هيريرا

خوان كروز - ديفيد جارسيا - أوناي جارسيا - إجناسيو فيدال

لوكاس تورو - جون مونكايولا

مانو سانشيز - روبين جارسيا - كيكي بارخا

كيكي

These are the men Jagoba Arrasate has chosen to go for the victory today at El Sadar.#OsasunaBarça pic.twitter.com/r7GsV3O1Pp — C. A. OSASUNA (@caosasuna_en) December 12, 2021

في المقابل يبحث أوساسونا عن أول فوز له منذ سبع جولات حيث تعادل الفريق في أربع مباريات وخسر ثلاثة لقاءات، ويتواجد حاليًا في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

يسعى برشلونة لتعويض الخسارة المفاجئة التي ألمت به على ملعبه في الجولة الماضية أمام ريال بتيس، خاصًة وأن البلاوجرانا في المركز الثامن برصيد 23 نقطة بفارق 16 نقطة عن الصدارة، ولكن الفريق لعب مباراة أقل من ريال مدريد.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 17 من الدوري الإسباني.