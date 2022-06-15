أوزبكستان أم اليابان؟ مدرب السعودية: لا يهم مستعدون للجميع!

سعادة واضحة من مدرب المنتخب السعودي بعد بلوغ المباراة النهائية

تحدث مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سعد الشهري، عن أداء فريقه الرائع في مواجهة اليوم ضد المنتخب الأسترالي.

وكان فريق "الصقور" قد استطاع التغلب على عقبة نظيره الأسترالي بعد الفوز بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أقيم عصر الأربعاء، على ملعب باختاكور المركزي في أوزبكستان.

التفوق الواضح للمنتخب السعودي جعل المدرب سعد يشيد بما قدمه شبابه في اللقاء، حيث أبدى إعجابه بعرض فريقه في المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد المواجهة.

حيث قال: "بحمد الله نجحنا في كسب المواجهة، سعيد جداً بمستوى اللاعبين، قدمنا أداءً رائعاً، وظهرنا بشكل مميز".

وواصل: "لاحظنا إهدار بعض الفرص السانحة للتسجيل في مواقف عدة، سنعمل على إعداد اللاعبين حول ذلك، وسنعالج الأمر في التدريبات لتخطي هذه المشكلة".

وعندما سئل عن أسلوبه الهجومي الذي شارك به رغم تقدمه بثنائية على منتخب أستراليا قال: "هذا منهجنا دائماً، لا نفكر على الإطلاق في إضاعة الوقت من أجل الحفاظ على النتيجة، تلك ليست فلسفتنا".

وحول الخصم المحتمل في النهائي أوضح: "ربما نواجه اليابان، أو قد نلعب ضد أوزبكستان المضيف، كلاهما قوي، ولكننا على أتم الاستعداد لأي فريق".

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيجري مرانه يوم الخميس المقبل في مقر تواجده، فيما يستعد لمواجهة الفائز من مباراة أوزبكستان واليابان يوم الأحد.

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