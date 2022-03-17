أوباميانج ينشر صورة فاضحة لبيكيه وألفيش يعلق!

في واقعة طريفة، قام الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم برشلونة الإسباني بنشر مقطع فيديو أثار سخرية العديد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم البرازيلي داني ألفيش.

ومن المعروف عن الفيش وممفيس ديباي وجيرارد بيكيه أنهم لا يهتمون كثيرًا بآراء الناس، ويفعلون ما يحلو له، ومع إضافة أوباميانج إلى المجموعة، أصبح الجموح سائدًا في غرفة الملابس.

ماذا حدث؟

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، قام أوباميانج بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، لكن الغريب أن الفيديو تضمن ظهور بيكيه عاريًا تمامًا.

أوباميانج نشر الفيديو ليتحدث عن ملابس ألفيش وديباي، وذوقهما الفريد من نوعه، لكنه لم ينتبه إلى ظهور بيكيه عاريًا في الخلفية أثناء تبديل ملابسه.

وتلقى أوباميانج سيلًا من التعليقات وردود الفعل، ليفطن في نهاية المطاف إلى ما قام به، ويحذف الفيديو، لكن بعد فوات الأوان.

ما هو رد فعل ألفيش؟

داني ألفيش، وكعادته كان ساخرًا للغاية من الموقف بأكمله، وعلق عليه عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب النجم البرازيلي: "لا دراما هنا يا رفاق، من لم يسبق له أن شاهد سرة من قبل؟"

يذكر أن أوباميانج انتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي بصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع آرسنال الإنجليزي.

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