أوباميانج السبب.. لماذا غادر كروس الكلاسيكو بين الشوطين؟

كشف الألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني عن سبب استبداله بين شوطي مباراة فريقه ضد برشلونة والتي انتهت بهزيمة مدوية برباعية كاملة.



وقال كروس في البرنامج المسموع الذي يقدمه برفقة أخيه بعنوان "سيمبلي مال لوبين" إن استبداله بين شوطي الكلاسيكو كان بسبب التحام قوي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، سبب له آلامًا في قصبة الساق وكان من الضروري خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.



لم أشعر بشيء!

وكان هذا التدخل العنيف من "أوبا" مدعاة لاعتراض عدد من لاعبي ريال مدريد على حكم المباراة الذين طالبوه بإخراج البطاقة الحمراء إثر هذا التدخل العنيف بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.وقال كروس: "لقد أصبت بجرح يمكن رؤيته في قصبة الساق، وتمت خياطته بـ 3 غرز، رأيت أني أنزف الدماء ولكنني لم أشعر بتأثير ذلك حقًا عليّ داخل المباراة".



لاعب الوسط الألماني قال إن المباراة ذهبت بعد تسجيل برشلونة الهدف الأول "في اتجاه واحد، لقد كنا محبطين وضعيفين للغاية حتى نهايتها".



نحن الطرف الخاسر.. لكن علينا رفع رؤوسنا

كما تطرق إلى أن الأمور كانت سيئة بعض الشيء حينما خضع لكشف المنشطات مع فينيسيوس جونيور من ريال مدريد، ومع وجود كل من بيكيه وألبا من برشلونة، قائلًا: "كنا الطرف الخاسر، لم أكن أستطيع الانتظار كي أخرج من هذا المكان".



ولكن كروس يصر على أن الفريق والجمهور لابد أن يتعامل "بفخر" مع هذا الفريق رغم الهزيمة في الكلاسيكو، مؤكدًا: "علينا أن نرفع رؤوسنا مجددًا، كل واحد منا ساهم في المكان الذي نحن فيه الآن، الموسم يسير بشكل جيد لدرجة كبيرة، يتبقى لنا شهران ونحن في موقف جيد للغاية لحصد عدد كبير من البطولات".

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