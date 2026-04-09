نادراً ما تسير كرة القدم في خط مستقيم. أحياناً تتحول المكاسب الهامشية إلى ألقاب، وأحياناً تؤدي التحسينات الواضحة إلى نتائج أسوأ.

يجسّد آخر موسمين لليفربول هذا التناقض.

بعد رحيل يورغن كلوب، الشخصية التي طبعت حقبة كاملة، اتجه النادي إلى آرنه سلوت. لم يكن ذلك تعييناً بديهياً. فخارج من يتابعون عن كثب الدوري الهولندي أو المسابقات الأوروبية الثانوية، ظلّت صورته غير معروفة نسبياً. كانت التوقعات حذرة، خصوصاً مع نافذة صيفية محدودة لم تجلب سوى فيديريكو كييزا بصفقة منخفضة التكلفة، وحتى هو لعب دوراً محدوداً.

ما تلا ذلك كان غير متوقع.

أعاد سلوت تشكيل بنية الفريق. سمح محور مزدوج لريان غرافنبرخ بإحياء مسيرته، فيما قدّم أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي التوازن والسيطرة. تراجع قدر الفوضى التي كانت قد طبعت المرحلة الأخيرة من حقبة كلوب. أصبح ليفربول أكثر ثباتاً، وأكثر اتزاناً، وفي النهاية فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

عزا بعضهم ذلك اللقب إلى عوامل خارجية مثل تراجع مانشستر سيتي أو إصابات أرسنال. لكن التحسينات الداخلية لدى ليفربول، ولا سيما في إدارة الأحمال والسيطرة على المباريات، جعلت هذا النجاح مستحقاً.

ثم جاء التحول.

استثمر ليفربول بكثافة: وصل فلوريان فيرتس، وألكسندر إيساك، وهوغو إكيتيكيه، وميلوش كيركيز. ملفات هجومية عالية المستوى، لكن ليس بالضرورة أن تكون متكاملة فيما بينها. وفي الوقت نفسه، خسروا قطعًا فريدة: ترينت ألكسندر-أرنولد، صانع لعب يعرّف النظام، إلى جانب رحيل داروين نونيز ولويس دياز، وهما ملفّان قدّما العمق العمودي، والفوضى، والتهديد المباشر. وكانت النتيجة ليست مجرد تغيير في الأسماء، بل تحولًا بنيويًا في كيفية هجوم ليفربول وكيفية شغله للمساحات.

لم يتطور الفريق فحسب. بل تحوّل.

ومع ذلك التحول جاءت نوعية مختلفة من عدم الاستقرار.

لفهم ما تغيّر حقًا، علينا أن نتجاوز النتائج وننظر إلى الأساسيات: الفرص التي يصنعها ليفربول، والفرص التي يستقبلها.

ليفربول في مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد

قبل تحليل صناعة ليفربول للفرص وتلقيه لها، هناك عامل سياقي واحد أساسي.





تحوّل الدوري الإنجليزي الممتاز بسرعة نحو أسلوب أكثر مباشرة، يقوم على الرقابة الفردية، ويقوده الاعتماد على الكرات الثابتة. وبينما كانت مؤشرات هذا التطور مرئية بالفعل، فإن سرعة التغيير وحجمه هذا الموسم كانا كبيرين. أصبح الدوري أكثر تركيزًا على الالتحامات، والكرات الثانية، والعمودية، ما يقلل من قيمة السيطرة المستدامة.

عانى ليفربول من صعوبة في التكيف مع هذا المناخ.

يبدو أن ملفّهم غير ملائم لهذه المتطلبات. يفتقرون إلى الهيمنة البدنية الثابتة في اللحظات الحاسمة، وليسوا من بين أكثر الفرق ابتكارًا في الكرات الثابتة، كما أن هيكل ضغطهم بات يُتجاوز على نحو متزايد عبر اللعب المباشر. الخصوم لا يتفاعلون مع هيكل ليفربول؛ بل يتجاوزونه.

كان هذا النمط واضحًا على نحو خاص خلال سلسلتهم الصعبة في أكتوبر ونوفمبر. في تلك الفترة، جاء فوزهم الوحيد أمام أستون فيلا، وهو فريق يميل أكثر إلى البناء القصير. أما بقية الخصوم فاعتمدوا نهجًا مباشرًا وعطّلوا باستمرار سيطرة ليفربول.

لا تهدف هذه القراءة إلى تبرئة المسؤولية. كان بإمكان النادي والجهاز الفني توقّع هذه الاتجاهات والتكيّف وفقًا لها. ومع ذلك، فإن ليفربول ليس الفريق الوحيد المتأثر؛ فالتحول على مستوى الدوري فاجأ عدة فرق. وفي هذا السياق، قد تكون خلفية آرنه سلوت في ثقافة كروية أكثر تمركزًا واعتمادًا على السيطرة قد أسهمت في تأخر التكيّف.

ومع تثبيت هذا السياق، ننتقل الآن إلى أرض الملعب.

كيف كان أداء ليفربول فعليًا، هجوميًا ودفاعيًا؟

هجوميًا

افتقر ليفربول هذا الموسم إلى الشرارة والسرعة في الثلث الأخير وإلى غريزة قاتلة ثابتة. كان هوغو إيكيتيكي المهاجم الوحيد الذي لبّى التوقعات حقًا، رغم أنه لم يكن الصفقة الأبرز. انصبّ جزء كبير من التركيز على فلوريان فيرتس وألكسندر إيساك، لكن أياً منهما لم يستقر بالكامل. أحدهما عانى لإبراز نفسه في مناطقه المفضلة دون الإخلال ببنية الفريق، بينما عانى الآخر من الإصابات ضمن منظومة هجومية غير مستقرة أصلًا.

على المستوى الجماعي، لم تتكيّف وحدة ليفربول الهجومية بالكامل مع متطلبات سياق الدوري الجديد، لا سيما من حيث البدنية، والعمل الدفاعي، والتعديلات المستمرة في التموضع.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، ننتقل إلى صناعة الفرص لديهم.

خريطة تسديدات ليفربول الحالية من اللعب المفتوح (باستثناء ركلات الجزاء) في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26

تبرز بعض الأنماط.

هناك حجم محدود نسبيًا من الفرص عالية الجودة. فبينما يولّد ليفربول عددًا كبيرًا من التسديدات ومتوسط مسافة التسديد ملائم، فإن كثافة الفرص الخطيرة حقًا ليست بالقدر المتوقع. ويُظهر توزيع التسديدات محاولات تأتي من مجموعة متنوعة من المناطق بدلًا من أن تكون باستمرار من مناطق مركزية عالية القيمة.

هناك أيضًا اعتماد واضح على العرضيات وحالات الكرات الثابتة، وهو ما يتماشى مع التحول الأوسع في الدوري. وفي الوقت نفسه، توجد عدة محاولات أكثر طموحًا من خارج منطقة الجزاء، ما يخفض الكفاءة الإجمالية.

بشكل عام، يظل الهجوم فعالًا وقادرًا على الحفاظ على موقع قوي في الدوري، لكنه يفتقر إلى الحدة في أعلى المستويات. القيد الرئيسي ليس الإنهاء، بل حجم الفرص عالية الجودة واتساقها.

دفاعيًا

هنا تتضح مشكلات ليفربول الرئيسية.

خريطة التسديدات ضد ليفربول من اللعب المفتوح (من دون ركلات جزاء) في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26

كلٌّ من الكمّ والجودة يثيران قلقًا كبيرًا. ليفربول يستقبل عددًا كبيرًا من التسديدات من مناطق قريبة ومركزية، ويعكس معدل الأهداف المتوقعة لكل تسديدة ضده (xG لكل تسديدة) خطورة هذه المواقف.

مشكلة أساسية هي الدفاع في التحولات. نحو 40% من الفرص التي يستقبلونها تأتي من التحولات، وهي مواقف تُفقد فيها الكرة ويُكشف الفريق. هذه نسبة أعلى بكثير من حصة فرص التحول التي يصنعونها هم أنفسهم، ما يبرز اختلالًا واضحًا.

هناك أيضًا أنماط متكررة في كيفية استقبال الفرص، لا سيما من الأطراف والكرات الثابتة، بما في ذلك الركنيات من الجهة اليمنى. تتطابق هذه المشكلات مع ما لوحظ في المباريات، حيث يعطّل اللعب المباشر والكرات الثانية بنية ليفربول مرارًا.

نقطة مهمة أخرى هي الفارق بين النتيجة والتوقع. ليفربول استقبل أهدافًا أكثر مما تشير إليه قيمة xG ضده. قد يكون ذلك جزئيًا بسبب التذبذب أو عدم اتساق في حراسة المرمى، بما في ذلك مشكلات التكيف لدى جيورجي مامارداشفيلي، لكن الفجوة كبيرة بما يكفي للدلالة على مشكلات دفاعية أعمق.

عمومًا، تتجلى معاناة ليفربول هذا الموسم بشكل أوضح عندما لا تكون الكرة بحوزته. إن مزيج نقاط الضعف البنيوية، وقابلية التأثر في التحولات، وصعوبة التكيف مع أسلوب الدوري الحالي جعلهم أسهل بكثير للعب ضدهم.



