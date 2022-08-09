إنها تقترب.. برناردو سيلفا على أعتاب برشلونة!

البرتغالي الدولي يقترب من النادي الكتالوني

يبدو أن برشلونة على وشك إلقاء قنبلة جديدة في الميركاتو، من خلال صفقة تطبخ على نار هادئة منذ أسابيع.

النادي الكتالوني يبدو قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الحصول على توقيع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

بل أبعد من ذلك، أفاد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو الذي استبق الجميع في هذا الميركاتو في العديد من صفقات برشلونة، بأن برشلونة توصل لاتفاق مع سيلفا، وبأن الصفقة قد تكلف خزائن برشلونة 50 – 55 مليون يورو.

ويبدو أن برشلونة يؤمّن خط وسطه في ظل رغبته في ترك الهولندي فرينكي دي يونج يرحل، الأمر الذي أكد تشافي لإدارة برشلونة أنه إن حصل فلن يتنازل عن وجود سيلفا في الفريق الكتالوني.

وأكد روميرو عبر بث مباشر على "تويتش" أن برشلونة يعتزم الحصول على الاسمين، من خلال تقنين وضع دي يونج مع الفريق، ولكن إذا كان لزامًا أن يرحل الهولندي، فإن سيلفا هو البديل الأكثر طمأنينة بالنسبة لتشافي.

الجدير بالذكر أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا كان قد ألقى بتصريحات مؤخرًا أثارت الشك حول حالة سيلفا في الفريق، وذلك حين قال إنه "لا يعرف ما سيحدث.. لكنه يتمنى بقاءه في الفريق".