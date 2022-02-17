"انلسعوا خمسة في النهائي" .. جدل بين الفراج والعنزي

أصداء خسارة الهلال السعودي من الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 لا تزال تتردد في الإعلام السعودي.

ويرى الصحفي السعودي محمد العنزي أن خسارة الهلال من الأهلي، كانت مؤلمة للغاية، بسبب النتيجة الكبيرة.

الهلال خسر من الأهلي بنتيجة 4-0 في مباراة شهدت طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو خلال الشوط الأول، وأطاحت برأس البرتغالي ليوناردو جارديم من تدريب "الزعيم".

ماذا قيل؟

العنزي، وخلال ظهوره في برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج عبر قناة "mbc action" شدد على أن الخسارة من الأهلي كانت أصعب مما يمكن تخيله.

لكن الفراج جادل بأن نادي النصر تلقى أكبر خسارة في تاريخ الأندية السعودية في البطولات الآسيوية، حين سقط أمام هيونداي الياباني في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية بخماسية نظيفة.

وقال: "الخسارة مؤلمة جدًا، مؤلمة جدًا للكرة السعودية".

ليقاطعه الفراج بقوله: "مثل نهائي دوري أبطال آسيا أمام نيسان الياباني بخماسية، وهي أسوأ خسارة لفريق سعودي في نهائي البطولة، تخيل أن تلعب النهائي وتنلسع خمسة".

ويشير الفراج إلى خسارة النصر أمام نيسان الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 5-0 في كأس الكؤوس الآسيوية 1991، بعد التعادل ذهابًا بهدف لمثله.

ليرد العنزي: "لكن أتذكر خماسية الشارقة الإماراتي في الهلال، ربما النادي الوحيد في العالم الذي خسر خمسة مرتين في أسبوع واحد أمام الشارقة ثم أمام الأهلي، لا أتوقع أنه في تاريخ كرة القدم خسر فريق بهذه النتيجة مرتين".

وعن فوز الهلال على الجزيرة قال: "أردنا أن نفوز على فريق غير خليجي، كنت سأفرح كثيرًا على الفوز على الأهلي المصري أو بطل البرازيل".

وأكمل: "فرحت بالفوز على الجزيرة، لكننا كنا أقوى على الفريق الخليجي، ونشعر بالخجل عندما نخسر بمثل هذه النتيجة".

ماذا قال العنزي عن مشروع النصر؟

ووجه الفراج سؤالًا إلى العنزي عن مشروع النصر الكبير في محاولته للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وفي المقابل نجاح الهلال بالتتويج مرتين في آخر ثلاث بطولات.

وقال العنزي: "الهلال دعم بمليار أو مليار ونصف ريال من أجل إطلاق مشروعه في دوري أبطال آسيا".

اقرأ أيضًا ..

الأصعب والأفضل .. نابولي اختبار تشافي الحقيقي في برشلونة

إنتر وليفربول .. كلوب ينتصر على "هيفي ميتال" إنزاجي!

هدف مداواة الجراح للملك المصري.. ردود الأفعال على صلاح أمام إنتر

