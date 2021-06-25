انكوى بناره سابقًا.. نجم بلجيكا يثير قلق زملاءه من رونالدو

يقدم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أداء مثاليًا خلال بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" وتمكن من تسجيل خمسة أهداف في ثلاث مباريات خلال دور المجموعات.

ويخوض منتخب البرتغال مواجهة صعبة في دور الستة عشر أمام منتخب بلجيكا، في واحدة من أقوى مباريات ثمن نهائي يورو 2020.

وأعرب يانيك كاراسكو جناح منتخب بلجيكا عن قلقه من مواجهة رونالدو في المباراة المقبلة، وحث جميع زملاءه على العمل من أجل عدم منح قائد البرتغال أي مساحات ممكنة لإحداث خطورة.

وقال كاراسكو في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "يجب ألا نمنح رونالدو ولو فرصة واحدة، فهو كمن يطلق النار من أي مكان".

وأضاف: "يجب أن نحاول إبعاده عن مناطق الخطورة قدر الإمكان، يجب أن نتعاون جميعًا لنسيطر عليه جيدًا، والأمر منوط بنا بعدم ترك أي مساحة له".

ويعرف كاراسكو الخطورة التي قد يمثلها رونالدو على أي فريق يلعب أمامه جيدًا، حيث سبق أن واجهه عندما كان البرتغالي يلعب في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، وكان البلجيكي يلعب مع غريمه أتلتيكو مدريد.

واعتاد رونالدو على هز شباك أتلتيكو مدريد في العديد من المناسبات، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وهو ما جعل كاراسكو يشدد على زملائه في منتخب بلجيكا بضرورة إيقاف خطر قائد "الرحالة".

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