انقلاب وإطلاق رصاص .. منتخب المغرب "محبوس" في غينيا

تعرف على تطورات الأوضاع في غينيا

حالة من عدم الاستقرار الأمني تشهدها العاصمة الغينية كوناكري، والتي تشهد تواجد بعثة المنتخب المغربي، قبل المباراة التي ستقام بعد ساعات قليلة من مباراة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

المنتخب المغربي متواجد في كوناكري من أجل مواجهة نظيره الغيني بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.

ماذا يحدث في كوناكري عاصمة غينيا حاليًا؟

وتشهد غينيا بعض الأحداث السياسية الساخنة خلال الوقت الحالي، حيث حدث انقلابًا على الحكم، وتم اعتقال ألفا كوندي الرئيس الغيني.

وتعيش العاصمة الغينية كوناكري خلال الوقت الحالي حالة من الاضطراب الأمني، في ظل تواجد بعثة المنتخب المغربي هناك، والتي كانت تستعد لمواجهة تصفيات كأس العالم غدًا الإثنين.

ما هو وضع منتخب المغرب في غينيا؟

تتواجد بعثة المنتخب المغربي في أحد فنادق العاصمة كوناكري خلال الوقت الحالي، والأوضاع مستقرة حتى الآن، بالرغم من سماع صوت الرصاص.

وأشارت صحيفة "le 360" المغربية، إلى أن عضو من الاتحاد المغربي طمأن الجماهير على حالة البعثة الموجودة حاليًا في غينيا.

العضو قال خلال اتصال هاتفي: "بعثة المنتخب المغربي بخير حتى الآن، والاضطرابات التي تشهدها العاصمة الغينية بعيدة عن مقر فندق المنتخب، ولكن هناك أوامر من أمن الفندق، بعدم خروج أي فرد من أفراد البعثة مهما كانت الظروف".

ما هو موقف مباراة غينيا والمغرب بتصفيات كأس العالم 2022؟

وقال عضو الاتحاد المغربي بشأن مصير المباراة: "الرؤية لم تتضح لنا بعد، القرار من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باعتبار أن المنافسة تخص التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في قطر".

وأكدت صحيفة "البطولة" المغربية، على أن منتخب المغرب لم يخض مرانه اليوم كما كان مقررًا إقامته على أرضية ملعب المباراة في العاصمة كوناكري.

الصحيفة شددت على أن المباراة ستكون من الصعب إقامتها، في ظل الضغط النفسي الذي يعيشه جميع اللاعبين منذ صباح اليوم الأحد، قبل ساعات من المواجهة.

ما هو ترتيب المغرب بالمجموعة التاسعة؟

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة التاسعة، بعد الفوز في مباراته الأولى على نظيره السوداني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى.

ويأتي منتخبي غينيا وغينيا بيساو في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، ويتذيل السودان المجموعة بلا نقاط.

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