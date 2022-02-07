إنفانتينو يقود "مهزلة" في تسليم كأس إفريقيا

قام السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بما يشبه الحلقة الهزلية أثناء تسليم كأس أمم إفريقيا لمنتخب السنغال.

وحقق منتخب السنغال لقب كأس أمم إفريقيا 2021، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على منتخب مصر بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسجل ساديو ماني ركلة الترجيح التي حسمت اللقب لمصلحة "أسود التيرانجا"، متفوقًا على زميله في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائد "الفراعنة".

ماذا حدث؟

حسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإنه عندما حان الوقت لتقديم الكأس إلى خاليدو كوليبالي قائد السنغال، كان هناك حالة من الارتباك.

وقام إنفانتينو بتوجيه قائد السنغال بعيدًا عن منصة التتويج نحو المدرجات، حيث لم يسمح رئيس "فيفا" بتسيلم الكأس إلا بعد تبادل المجاملات مع رئيس الكاميرون، الذي تواجد في مقصورة ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية، ياوندي.

وبدا أن كوليبالي كان يطلب رفع الكأس مع بقية لاعبي السنغال، الذين كانوا لا يزالون متجمعين في دائرة وسط الملعب في انتظار قائدهم.

ما هو تفسير اللقطة؟

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن العديد من المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي اشتبهوا في أن تدخل إنفانتينو في عملية رفع كأس أمم إفريقيا هو دليل آخر على جهوده لزيادة تأثير "فيفا" على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويعد إنفانتينو من مناصري فكرة إقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى القيام بتغيير جذري في التقويم الدولي لكرة القدم بخطة إقامة كأس العالم كل عامين.

وتعد فكرة إقامة المونديال كل عامين من الخطط التي تلقى معارضة متزايدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واللاعبين على حد السواء، لكن ضغط إنفانتينو على الاتحاد الإفريقي ومحاولة دعمه قد يمنحه الأصوات اللازمة لتمرير المشروع.

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