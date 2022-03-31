إنفانتينو: لا تستهينوا بالكرة العربية بالمونديال .. الهلال أحرج تشيلسي أمام العالم

استشهد السويسري جياني إنفانتينو، بما قدمه نادي الهلال السعودي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي، للتأكيد على تطور الكرة السعودية والعربية خلال الفترة الماضية.

كيف أحرج الهلال تشيلسي في مونديال الأندية؟

قدم نادي الهلال مباراة تاريخية أمام تشيلسي بطل أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية، باللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تشيلسي حقق الفوز بهدف دون رد، أحرزه المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، وكان الهلال قريبًا من إحراز هدف التعادل حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

وشهد الشوط الثاني من المباراة، تفوق كاسح لفريق نادي الهلال، الذي أهدر الكثير من الفرص المحققة من أجل تسجيل هدف، وسط تألق من جانب حارس مرمى تشيلسي في هذه المباراة؛ الإسباني كيبا.

لماذا استشهد إنفانتينو بما قدمه الهلال أمام تشيلسي؟

خلال تواجده في كونجرس الفيفا 72، تم توجيه سؤالًا إلى إنفانتينو، بشأن توقعاته لحظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم قطر 2022.

رئيس الاتحاد الدولي رد قائلًا: "تشيلسي لعب مباراة أمام الهلال بدون أي لاعب إنجليزي، بينما لعب الزعيم بـ7 لاعبين سعوديين، وقدم مباراة قوية جدًا حتى الدقيقة الأخيرة".

وشدد إنفانتينو على تألق حارس مرمى الفريق الإنجليزي، حيث قال: "حارس تشيلسي تصدى للعديد من الفرص التي لا تُصدق في تلك المواجهة".

واختتم جياني تصريحاته قائلًا: "من المتوقع أن نشهد من منتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب مستويات مميزة، بعد تطورها وإقامة البطولة في منطقة الشرق الأوسط أيضًا".

رئيس الاتحاد الدولي FIFA انفانتينو يستشهد بكبير آسيا #الهلال خلال حديثه عن تطور وقوة الكرة السعودية حاليا:

يجب ان لا تستهينوا بالمنتخب السعودي، والدليل ما قدمه #الهلال امام تشيلسي الانجليزي بوجود ٧ لاعبين سعوديين بجودة مميزة في ذلك اللقاء. pic.twitter.com/ELWjuk90Ad — حمد الصويلحي (@H_swilhy) March 31, 2022

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