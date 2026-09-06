انتقد هانس كراي جونيور، في تحليله بصفته خبيرًا لدى ESPN، أسلوب اللعب البطيء والثقيل جدًا من جانب صاحب الأرض أياكس، وكذلك دور تير شتيجن في ذلك.

وقال اللاعب السابق (ومنهم مع بي إس في آيندهوفن) إنه "لديه انطباع بأن تير شتيجن يرى أن كل هذا على ما يرام تمامًا. لقد ظل يتجول هكذا لمدة عشر دقائق كاملة. لقد وجدت ذلك مذهلًا فعلًا!"

وبحسب رأي كراي، فإن تير شتيجن أبطأ سير المباراة. ومع ذلك، فإنه يرى أنه "رائع" انضمام حارس برشلونة وقائده المخضرم إلى أياكس على سبيل الإعارة. لكنه أضاف: "لدي انطباع بأنه لم يكن يعرف أصلًا أن أياكس كان متأخرًا بنتيجة 1:2. انظر إلى هذا يا رجل."

حارس سابق يشيد بتير شتيجن: "أفضل لاعب كرة قدم في الفريق"

في المقابل، تلقى تير شتيجن إشادة واضحة من رونالد واتيريوس. وقال حارس مرمى بي إس في ومانشستر سيتي السابق، الذي خاض أيضًا بعض المباريات مع منتخب هولندا، إن الحارس الألماني هو "أفضل لاعب كرة قدم في الفريق"، ومن الطبيعي لذلك أن يكون منخرطًا في بناء اللعب ضمن نظام المدرب ميشيل. وقال الرجل البالغ من العمر 56 عامًا: "أنا سعيد بأن نجمًا عالميًا كهذا يلعب في هولندا".

وخسر تير شتيجن وأياكس في نهاية المطاف المباراة القمة أمام البطل آيندهوفن بنتيجة 1:3، ليتلقيا بذلك الهزيمة الأولى في الدوري خلال الموسم الجاري. وكانت أكبر لقطة مثيرة للجدل في المباراة تدخلاً عنيفًا من نجم بي إس في روبن فان بومل، تعرض خلاله آرون باومان لاعب أياكس للإصابة. ولم يشهر الحكم سوى البطاقة الصفراء لفان بومل، نجل النجم السابق لبايرن ميونخ، على هذا التدخل.