انطلاقة موسيماني .. الـ"VAR" ينصف الأهلي ويقوده للفوز على المقاولون العرب

الأهلي ينتصر على المقاولون العرب بهدف دون رد، في ليلة انطلاقة موسيماني.

حقق فريق النادي الأهلي، الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق عمرو السولية، بالدقيقة 39، بعد نجاحه في تسجيل ركلة جزاء في مرمى المقاولون العرب.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 82 في صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 52 في المركز الرابع.

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إليكم ملخص المباراة:

فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد انطلاقة من محمود كهربا في الجانب الأيسر، ليمهدها إلى أحمد فتحي، ليسدد الكرة في الشباك الخارجية للمرمى.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة في الدقيقة 25، ليتم استبداله ونزول علي لطفي بدلًا منه، بعد إصابة الشناوي في كرة عرضية ويمسك بالكرة، ليشعر بآلام في العضلة الخلفية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنادي الأهلي بالدقيقة 38، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" التي أظهرت عرقلة مدافع المقاولون العرب لمحمود كهربا لاعبي الأهلي.

وتمكن عمرو السولية من تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي عن طريق ركلة الجزاء، حيث سددها في أقصى الزاوية اليسرى، رغم محاولة محمود أبو السعود حارس المقاولون للتصدي لها.

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فرصة خطيرة لنادي المقاولون العرب بالدقيقة 53، بعد كرة طولية تجاه لويس إدوارد خلف دفاع الأهلي، ليصوب الكرة أرضية قوية، يتصدى لها علي لطفي ببراعة.

وبطريقة مهارية رائعة، مرر كهربا الكرة بكعب القدم إلى أليو بادجي مهاجم الأهلي، ليجعله في انفراد تام بالمرمى، ولكنه صوب الكرة أرضية قوية، ليتصدى لها أبو السعود ويهدر الهدف الثاني للأهلي.

واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة ركلة جزاء لنادي المقاولون العرب في الدقيقة 73 قبل اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" للمرة الثانية في المباراة، ليقرر إلغاء الركلة، بعد أن تبين عدم صحتها.

وأجرى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني العديد من التغييرات، وسط محاولات من جانب الفريق الأحمر لتسجيل هدف آخر، والمقاولون للتعادل.