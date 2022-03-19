انطلاقة خرافية ... رقم غير مسبوق لحمدالله مع الاتحاد

أحرز عبد الرزاق حمدالله هدفين من ثلاثية الاتحاد مساء أمس ضد الحزم في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ليُعزز بذلك انطلاقته الخرافية مع الفريق الذي ارتدى قميصه في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

الاتحاد هزم الحزم على ملعبه الجوهرة المشعة وسط أجواء جماهيرية مذهلة، ليُحافظ على فارق الـ11 نقطة مع أقرب مطارديه وهو الهلال الذي حقق الفوز كذلك على الأهلي بنتيجة 4-2 ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

ما هو الرقم غير المسبوق لحمدالله مع الاتحاد؟

هدفا الأمس رفعا رصيد حمدالله مع الاتحاد من الأهداف خلال المباريات الـ8 الأولى له مع الفريق إلى 10، وذلك أفضل رصيد له خلال نفس العدد من المباريات مع جميع الأندية التي سبق أن لعب لها، سواء كانت المحلية أو الخارجية.

حسب ترانسفيرماركت، سجل المهاجم المغربي 5 أهداف خلال مبارياته الـ8 الأولى في الدوري مع فريق أولمبيك آسفي، وبعد انتقاله للنرويج أحرز 4 أهداف في الدوري مع نادي أوليسوند خلال نفس العدد من المباريات.

تحسن الأمر كثيرًا فيما بعد، إذ سجل حمدالله 9 أهداف مع ناديه الثالث، جوانزو آر آند أف الصيني، خلال المباريات الـ8 الأولى له في الدوري الصيني، وبعدها كرر نفس الإنجاز مع الجيش في الدوري القطري.

محطته الأخيرة قبل الاتحاد كانت في النصر السعودي، وقد استطاع حمدالله أن يخطف إعجاب الجميع بإحرازه 8 أهداف في أول 8 مباريات له من الدوري السعودي، وقد انتهى الموسم آنذاك بتتويجه هدافًا وبطلًا للمسابقة.

كيف انضم حمدالله للاتحاد؟

صُدم الجميع في نوفمبر الماضي ببيان رسمي من نادي النصر يُعلن خلاله فسخ عقده مهاجمه المغربي من جانب واحد بأسباب قانونية تكفل للنادي حقوقه المالية، لتكون تلك أسوأ نهاية لأحد أفضل نجوم النادي عبر تاريخه.

حمدالله مع النصر تُوج بلقب هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين، بل وأصبح معه أفضل هداف في تاريخ دوري المحترفين من حيث عدد الأهداف خلال موسم واحد، مزيحًا حمزة إدريس من الصدارة.

لم يكشف النصر حقيقة ما حدث، لكن المصادر الصحفية أكدت أن خلافًا بين حمدالله والرئيس التنفيذي للنادي، أحمد الغامدي، كتب نقطة النهاية لمسيرة اللاعب مع النادي العاصمي، خاصة أن مسيرته معه امتازت بعدد من المشاكل مع الإدارة في الموسمين الأخيرين.

الاتحاد ورئيسه أنمار الحائلي استغل الفرصة جيدًا ووقع مع اللاعب في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الشتوي، ويُظهر حمدالله منذ ذلك مستوى رائعًا مع العميد.

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