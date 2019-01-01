انضمام سعد سمير واستبعاد ربيعة - قائمة الأهلي للقاء الإنتاج الحربي

سعد سمير عاد من الإصابة، واستبعاد ربيعة لأسباب فنية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاساراتي، عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، بالجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: هشام محمد، عمرو السولية، كريم وليد، حمدي فتحي، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، رمضان صبحي، حسين الشحات، جيرالدو.

خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن.

وشهدت القائمة عودة سعد سمير، الذي غاب عن مواجهة سيمبا التنزاني الأخير، بدوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة.

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وغاب كلًا من "وليد سليمان، صالح جمعة، أحمد فتحي، حسام عاشور، أحمد حمودي، محمد نجيب، محمد محمود، وليد أزارو، عمرو جمال"، بسبب الإصابة.

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واستبعد لاسارتي كلًا من "رامي ربيعة، باسم علي، أحمد علاء، إسلام محارب، محمد شريف"، لوجهة نظر فنية.