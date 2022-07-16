"انضمام رافينيا إلى برشلونة غير مفهوم"

تساؤلات حول أحدث صفقات البلوجرانا

طُرحت عدة تساؤلات في الإعلام الإسباني حول أحدث صفقات برشلونة بضمه البرازيلي رافينيا من صفوف ليدز، ومدى جدوى هذا التعاقد.

ونجح برشلونة في خطف توقيع الجناح البرازيلي بعد أسابيع من المفاوضات مع ناديه ليدز، ومنافسة مع تشيلسي وآرسنال.

ماذا قيل بخصوص صفقة رافينيا إلى برشلونة؟

وطرح برنامج "El Larguero" على شبكة "Cadena SER" الإسبانية موضوعاً للنقاش حول مدى جدوى تعاقد برشلونة مع الجناح البرازيلي.

وعلق الناقد ماركوس لوبيز منتقداً الصفقة: "لا أفهم توقيت انضمام رافينيا إلى برشلونة، أنت تعلم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها ويجب أن تتحكم في مواردك".

وأكمل: "قمت بالتجديد مع ديمبيلي، فليس من العقل أن يكون تعاقدك المقبل جناحاً أيضاً، من العقل أن تتحرك لضم مدافع وليفاندوفسكي أولاً".

ومن جانبه، دافع الصحفي "سانتي أوفالي" عن الصفقة: "رافينيا ليس برازيلي تقليدي مثل رونالدينيو أو نيمار، مركز ومحترف أكثر، جاء لتغطية دور ديمبيلي".

وأردف: "أثناء تقديم اللاعب لم يكن هو بطل المشهد ولكن جوان لابورتا وماتيو أليماني، هو لاعب محترف ولا يعيش حياة صاخبة".

ماذا قال الضيوف عن موقف فرينكي دي يونج؟

وناقش الثنائي لوبيز وأوفالي كذلك موقف فرينكي دي يونج في برشلونة، ومدى مساهمة إمكانية رحيله لمانشستر يونايتد في حل الأزمة المالية للنادي.

وقال لوبيز: "برشلونة يحتاج لبيع الأفضل، ودي يونج مع فاتي وبيدري الأفضل، عليه أن يضحي بلاعب لتسجيل روبرتو، كريستنسن، وكيسييه".

وفسر أوفالي قرار برشلونة بيع دي يونج: "لابورتا أدرك أنه الأكثر قيمة بدلاً من بيع أومتيتي أو ألبا أو بيكيه، يملك مهتمين ويكلف خزينة النادي الكثير على صعيد الرواتب، يريدون أن يستمر وهو كذلك، ولكن الربح من بيعه كبير، وهذا يفسر غضبه من تعامل النادي معه".

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