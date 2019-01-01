انضمام إيكاردي لباريس لم يكلف النادي الفرنسي شيئًا
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن انضمام اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لصفوف باريس سان جيرمان جاء بشكل مجاني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن الفريق الباريسي لم يدفع أي شيء في صفقة ضم اللاعب.
وكان اللاعب قد أتم انضمامه لباريس سان جيرمان في اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات وعلى سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.
وفقًا لصحيفة ليكيب 🗞️— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 3, 2019
نيمار بات عصبيًا ويشعر بالإحباط بعد فشل عودته إلى برشلونة، خاصة في ظل توتر علاقته بجماهير باريس سان جيرمان. 👀 pic.twitter.com/jiEUmK9jpQ
وعانى إيكاردي من الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية رفقة إنتر الإيطالي، كان آخرها إبلاغ كونتي له أنه خارج حساباته للموسم الجديد
ويملك باريس سان جيرمان بحسب ما ذكرت الصحيفة فرصة للتوقيع مع اللاعب بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة مقابل ٧٠ مليون يورو.
واندا نارا تستعين بممثل إيكاردي السابق في ساعات حسم انتقاله لباريس
جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أتم صفقة آخرى في نهاية سوق الانتقالات بضم اللاعب كيلور نافاس من صفوف ريال مدريد.