أنشيلوتي يستعرض "سحر ريال مدريد" ويؤكد: لم نتوج بشيء بعد!

تحدث المدير الفني الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن عديد الأمور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوساسونا وريال مدريد غدًا الأربعاء.

تطرق المدرب الإيطالي إلى حالة لاعبيه المصابين وذكر مجموعة من اللاعبين الذين سيرتاحون من هذه المباراة.

وقال أنشيلوتي عن تسريبات مشاركة جيرارد بيكيه في التربح من إقامة السوبر الإسباني في السعودية: "سمعت ورأيت ما قيل عن هذا الأمر، ولكنه موضوع لا أود أن أدخل فيه".

وتطرق إلى لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور قائلًا إنه "يملك الدافع للفوز مع الفريق، يعمل بشكل جيد ولا أجد أن تسجيل الأهداف يمثل له أي مشكلة، وهذا ليس الأهم بالنسبة لي على كل حال".

سحر ريال مدريد

وعما أسماه بـ"سحر ريال مدريد" قال أنشيلوتي: "كنت محظوظًا بتدريب فرق كبيرة في مسيرتي، وحين تقيم مدربًا لا تاخذ الألقاب التي حصل عليها فقط بعين الاعتبار، هناك مدربون عظماء يستهدفون تفادي الهبوط! نابوليون بونابرت قال يومًا ما إنه يفضل القادة المحظوظين عن القادة الأكفاء، وهذا ما يمكن أن أصف به سحر ريال مدريد وحظي بتدريب هذا الفريق".

وبسؤاله إذا ما خير بين تحقيق الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، أكد أنشيلوتي: "اللقبان يجعلاني سعيدًا".

وعن اللاعبين الذين سيستريحون من مباراة الغد، قال أنشيلوتي: "مودريتش هو واجد من اللاعبين الذين سيرتاحون أمام أوساسونا، لن يكون موجودًا غدًا، كاسيميرو عانى مشكلة خلال التدريبات ولكنها ليست بالكبيرة، لن يلعب أمام أوساسونا لكنه سيكون متاحًا أمان السيتي، هذا أيضًا ما يمكن قوله عن يوفيتش وماريانو".

وأفرد مساحة للحديث عن لاعبيه رودريجو جويس وماركو أسينسيو، فقال: "حين يأتي رودريجو من الخارج يضيف الطاقة والجودة والشغف للفرق، أسينسيو أيضًا قدم أداء جيدًا مؤخرًا، لقد سجل العديد من الأهداف، أحبهما كثيرًا".

لم نتوج بشيء!

وعن أبرز نجومه وهدافه كريم بنزيما، قال: "يشعر بأحاسيس جيدة وهو على خير ما يرام، لن يكون من المنطقي إراحته وهو يعيش أفضل اللحظات".

وعن رسالته للاعبي ريال مدريد قبل مباراة أوساسونا، قال: "لا أشعر الآن أننا توجنا بشيء رغم أننا قريبون من الليجارسالتي للاعبين هي أنه رغم أنهم فعلا قريبون من تحقيق الليجا، ولكنهم سيواجهون خصمًا صعبًا على ملعبه، وهذا ما أقوله لهم قبل كل مباراة".

اقرأ أيضًا..

جوارديولا يتحدث عن حسم صفقة هالاند.. ومباراة ريال مدريد المرتقبة

أخبار ريال مدريد: آرسنال يقترب من أسينسيو .. وكافاني في الصورة

ريال مدريد خارج السباق .. سيتي يحسم صفقة هالاند براتب قياسي!